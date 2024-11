Platini: «Mbappé mi sembra spaesato in campo». Ora si temono i fischi del Bernabeu

Pablo Polo giornalista di Marca a Le Parisien: «Mbappé sbaglia i passaggi, questo è preoccupante. Non il rigore. Non mi stupirei se venisse fischiato al Bernabeu»

Kylian Mbappé è l’argomento di giornata. La sua prestazione in Champions contro il Liverpool è stata pessima. La stampa spagnola lo ha criticato duramente, in Francia quasi gongolano ma c’è chi invece continua ad avere fiducia nel campione francese del Real. Come Michel Platini che anzi spera che Kylian possa “risorgere dalle sue ceneri”. L’Equipe ha riproposto il suo pensiero:

«Lo trovo spaesato in campo. Un grande campione deve risorgere dalle ceneri, con ordine e applicazione. Questo è ciò che renderà Kylian un grande campione». Il campione d’Europa 1984 con la nazionale francese spera che «sia solo un momento, per il calcio francese e per lui».

«Mbappé sbaglia i passaggi, questo è preoccupante. Non il rigore»

I sostenitori di Mbappé non mancano. Anche Pablo Polo, tifoso del Real Madrid e giornalista per il quotidiano sportivo Marca che a le Parisien dice:

«C’è grande delusione in Spagna. La partita di Kylian Mbappé ha deluso, ma il problema principale è il livello generale del Real. Non hanno mostrato un livello da Champions League. Non possiamo pensare che Kylian può vincere la partita da solo. Evidente che non è al suo livello, ma credo che sia un problema generale e non individuale. Senza Vinicius le soluzioni sono poche e da Kylian ci aspettiamo di più, questo è chiaro. Ma tornerà, bisogna avere pazienza».

«La reazione dei tifosi dopo la sua prestazione di ieri? Dobbiamo aspettare la prossima partita al Santiago Bernabeu per vedere a che punto siamo in termini di pazienza dei tifosi. È ovvio che i fan si aspettano molto di più. Per il momento hanno pazientato, ma non ci sarebbe da stupirsi se venisse fischiato. Lo hanno fatto con Karim Benzema e Zinédine Zidane, quindi potrebbe essere dura anche per lui».

Polo continua: «Dobbiamo mantenere la speranza. Ha firmato per cinque anni, è la sua prima stagione, ha solo 25 anni, può riprendersi. Giovedì mattina la stampa spagnola è stata dura nei suoi confronti».

Si è parlato anche di problemi psicologici: «Evidente che gli manca fiducia, anche fisicamente non è al meglio. Il fatto che sbagli un rigore non è un grosso problema, come ci si aspetterebbe. Ma il fatto che sbagli molti palloni, che sbagli i passaggi, è ciò che preoccupa i tifosi del Real Madrid».

Forse Mbappé ha bisogno di riposo? «Non credo – risponde Polo – L’idea di Carlo Ancelotti è dargli fiducia, farlo giocare affinché continui a integrarsi. A meno che Kylian non dica che ha bisogno di riposo, ma non credo che si nasconderà».

Gli altri giocatori potrebbero essere infastiditi dalle sue prestazioni?

«Non credo che questo influenzerà il suo rapporto con gli altri giocatori. Fino a questa stagione il gruppo era molto unito e l’arrivo di Kylian non cambierà la situazione».

