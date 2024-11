Ancelotti: «La salute mentale di Mbappé? È brutto speculare su questo»

In conferenza: «Kylian non mi ha mai chiesto un posto in campo. Nessuno ha una posizione fissa, si può cambiare a seconda delle situazioni della partita»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, torna in conferenza stampa per presentare il match contro il Leganés. Ancelotti ha risposto alle diverse domande sulla condizione di Mbappé e sui giovani giocatori chiamati a sostituire gli infortunati. Sui giovani provenienti dalla cantera del Real dice:

«Dargli minuti non è l’obiettivo della società. Abbiamo a cuore le giovanili, è importante, sono usciti tanti giocatori».

Ancelotti: «La salute mentale di Mbappé? Che domanda è?»

La posizione di Vinicius e Mbappé in attacco:

«Kylian non mi ha mai chiesto un posto in campo. Tutti vogliono stare negli undici, non hanno un posto fisso e si può cambiare a seconda delle situazioni della partita».

Come sta Brahim Diaz?

«È rientrato dall’infortunio ed è rientrato molto bene. Ha segnato gol, è rientrato in una condizione straordinaria. Per noi sarà importante, gioca esterno, aiuta i centrocampisti. Per noi è molto importante, come l’anno scorso, penso possa avere ancora più risalto».

Qual è la salute mentale di Mbappé? Ancelotti però non gradisce la domanda:

«Che domanda… Non mi sembra, lo vedo contento di essere qui. Speculare su questo mi sembra troppo brutto».

Ancora sui giocatori della giovanili:

«La responsabilità è schierare la migliore squadra possibile e in tutte le partite che ho allenato qui ho cercato di schierare la migliore squadra. Le giovanili sono una parte importante di questo club e non voglio mettere in discussione la programmazione della società in questo senso in questi anni. La pianificazione è stata molto buona negli ultimi 10 anni e molti giocatori delle giovanili sono stati e saranno in prima squadra. Molti giocatori sono usciti da lì e stiamo guardando tutti. Un giorno potrebbero essere pronti a giocare per il Real Madrid».

Ancelotti su Asencio:

«Ha fatto molto bene contro l’Osasuna. È preparato e fisicamente pronto per competere. E’ molto motivato e lo vedo molto bene».

La posizione preferita di Kylian:

«Credo che Kylian non mi abbia mai chiesto un posto in campo, tutti vogliono essere nell'undici… ma lui e Vinicius non hanno un posto fisso in campo. Dipende tutto dalla partita».

Mbappè ha fatto lavori specifici durante la pausa:

«Ha lavorato con gli altri, ci siamo concentrati sulla difesa, con Raúl Asencio, Mendy, provando i terzini destri… Non gli insegnerò a giocare da attaccante, lui può insegnarlo a me. Mbappé ha bisogno di un lavoro difensivo? Io non credo».

Il passo avanti dei giovani

«Alcuni si stanno assumendo maggiori responsabilità. È un processo e ci vuole tempo. In questo senso abbiamo perso il pezzo più importante come Carvajal. Ma ci vuole tempo affinché i giovani si prendano delle responsabilità, sono consapevoli. Cercheranno di progredire velocemente in questo senso».

