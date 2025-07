Neuer attacca Donnarumma: «Su Musiala non sarebbe dovuto entrare così. Il suo shock? Ciascuno è libero di credergli o meno»

Il portiere del Bayern Neuer, leggenda del calcio tedesco e non solo, va giù duro su Donnarumma dopo l’uscita che ha provocato il grave incidente di Musiala (al momento si teme la frattura del perone).

Ha detto Nueur:

«Donnarumma non sarebbe dovuto entrare in quel modo su Musiala. Ero disposto ad accettare che avrebbe potuto fargli male».

E ancora: «Era una situazione in cui non era necessario entrare in quel modo. Questo significa correre rischi. Era disposto ad accettare il rischio di infortunare l’avversario».

Neuer ha proseguito (le sua parole tratte da Bild):

«Sono andato da lui e gli ho detto: “Non vuoi andare a vedere il nostro giocatore?”. È una questione di rispetto, doveva andare lì e augurargli il meglio. E lui l’ha fatto. Il fair play è sempre una parte fondamentale. Io avrei reagito diversamente».

“Ora incrociamo le dita che non sia così grave ma sicuramente sarà dura per lui. Buttarsi in quel modo è un rischio».

Donnarumma è parso scioccato una volta resosi conto del grave infortunio di Musiala. È stato ripreso dalle telecamere mentre era visibilmente scosso in campo.

Neuer: «Non lo so. Gli italiani sono molto emotivi (che sta anche per plateali, probabilmente, ndr). Credergli o meno è una decisione che ognuno deve prendere da solo».

La Bild riporta che Donnarumma dopo il match ha postato su Instagram un messaggio a Musiala: «Tutte le mie preghiere e i miei auguri per una pronta guarigione sono con te».

Il direttore sportivo del Bayern Max Eberl ha commentato così: «Quando salti sulla parte inferiore della gamba con 100 chili, il rischio che accada qualcosa è alto. Non credo proprio che l’abbia fatto intenzionalmente. Ma non ha nemmeno tenuto conto del fatto che c’era un uomo lì. Stai correndo il rischio che accada, ma non voglio che le mie parole vengano interpretate come un’accusa».

Scontro Donnarumma-Musiala: Musiala si rompe la gamba, Gigio in lacrime (era una normale uscita)

Al Mondiale per Club le partite sono vere, nel bene e nel male. Oggi nel male. Verso la fine del primo tempo di Psg-Bayern, quarto di finale in svolgimento ad Atalanta, Donnarumma è uscito per far suo il pallone mentre un difensore del Psg òo stava proteggendo; Musiala è come se avesse finito con l’incastrato il suo piede sotto le braccia di Donnarumma ed è stato un bruttissimo incidente. Il portiere italiano del Psg si è girato e ha visto la gamba del tedesco visibilmente storta ed è scoppiato a piangere.

Una scena toccante. Musiala è uscito in barella. L’incidente ha monopolizzato l’attenzione sia dei giocatori sia del pubblico. Scioccati i calciatori di entrambe le squadre. Ovviamente da parte di Donnarumma non c’era alcuna intenzione di essere cattiva, di queste uscite se ne vedono a centinaia sui campi da calcio. Resta il tremendo infortunio che terrà ahinoi fuori Musiala per tantissimo tempo.

Il Psg al minuto 78 è poi andato in vantaggio con Doue. Ha vinto 2-0, ha raddoppiato Dembele. Il Psg ha finito in nove uomini, due espulsi.