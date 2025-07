Al Mondiale per Club le partite sono vere, nel bene e nel male. Oggi nel male. Grave infortunio per l'attaccante tedesco del Bayern. Il Psg ha vinto 2-0

Scontro Donnarumma-Musiala: Musiala si rompe la gamba, Gigio in lacrime (era una normale uscita)

Al Mondiale per Club le partite sono vere, nel bene e nel male. Oggi nel male. Verso la fine del primo tempo di Psg-Bayern, quarto di finale in svolgimento ad Atalanta, Donnarumma è uscito per far suo il pallone mentre un difensore del Psg òo stava proteggendo; Musiala è come se avesse finito con l’incastrato il suo piede sotto le braccia di Donnarumma ed è stato un bruttissimo incidente. Il portiere italiano del Psg si è girato e ha visto la gamba del tedesco visibilmente storta ed è scoppiato a piangere.

Una scena toccante. Musiala è uscito in barella. L’incidente ha monopolizzato l’attenzione sia dei giocatori sia del pubblico. Scioccati i calciatori di entrambe le squadre. Ovviamente da parte di Donnarumma non c’era alcuna intenzione di essere cattiva, di queste uscite se ne vedono a centinaia sui campi da calcio. Resta il tremendo infortunio che terrà ahinoi fuori Musiala per tantissimo tempo.

Il Psg al minuto 78 è poi andato in vantaggio con Doue. Ha vinto 2-0, ha raddoppiato Dembele. Il Psg ha finito in nove uomini, due espulsi.