Nella prossima stagione della Ligue1 Giroud e Pogba, rispettivamente con Lille e Monaco, proveranno a rimettersi in gioco. Ma questi due acquisti destano preoccupazione in Francia: il campionato locale non riesce ad attirare gli astri nascenti del calcio internazionale (tranne il Psg).

Giroud e Pogba sono i chiari esempi che la Ligue1 non attira i giovani calciatori

So Foot scrive:

Olivier Giroud è tornato nel campionato francese. Un ritorno importante per la storia della Ligue 1, ma che evidenzia anche la difficoltà dei club francesi ad attrarre giocatori nei loro anni migliori. Dopo Benjamin Mendy, Steven Nzonzi, Corentin Tolisso, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti e Paul Pogba, ecco un altro campione del mondo del 2018 che decide di tornare all’ovile, ma, come i suoi predecessori, non torna nel campionato francese con il top della forma. In 38 partite giocate in Mls con il Los Angeles Fc, ha segnato solo cinque gol. Avendo fallito nel continente americano, ha deciso quindi di tornare in Francia, in un campionato più impegnativo, per di più in una squadra che gareggerà in Europa League. All’età di 38 anni, Giroud non ha firmato per essere un titolare e per essere il sostituto di Jonathan David. Con la sua esperienza e forza mentale, dovrebbe avere più di un ruolo di veterano.

Come Paul Pogba, che non gioca una partita di calcio professionistico dal 20 agosto 2023, Giroud è riuscito a convincere un club di Ligue1, a scommettere. Questi nomi “forti” fanno bene all’immagine dei club in cui giocano, e vengono vendute sicuramente più magliette o più biglietti allo stadio. Ma sollevano anche interrogativi sul livello del campionato francese, che sembra bloccato (escluso il Psg) su due profili di giocatori: giovani di alto potenziale, o giocatori con più anni d’esperienza ma in discesa che vedono nella Ligue 1 un modo per rimanere competitivi o per rilanciarsi.