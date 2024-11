Lobotka non gioca dall’ultima sosta nazionali ma la Slovacchia lo convoca lo stesso

Calzona lo ha chiamato per le partite di Nations League. Lobotka si è appena ristabilito dall’infortunio rimediato durante l’ultima sosta. In nazionale anche Kvara

Lobotka convocato dalla Slovacchia per la partita contro Svezia e Estonia. Calzona, ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, lo ha chiamato per le partite di Nations League contro Svezia e Estonia nonostante il centrocampista del Napoli non giochi proprio dall’ultima sosta per le nazionali.

Lobotka ha infatti rimediato un infortunio muscolare contro l’Azerbaijan che lo ha tenuto in infermeria per quasi un mese e ancora oggi è in dubbio per la prossima partita di campionato contro l’Inter. Conte è stato costretto a fare a meno di lui per diverse partite cruciali (Milan, Atalanta e forse Inter), ora rischia di vederlo partire con la speranza che torni senza infortuni.

Stessa speranza che accompagna il viaggio di Kvaratskhelia verso la Georgia, anche l’attaccante è stato convocato dalla sua Nazionale per le partite di Nations League contro Ucraina e Repubblica Ceca.

Lobotka resta in dubbio per l’Inter, da capire come risponde a carichi di lavoro più intensi (Sky)

Il Napoli prepara la partita di domenica sera contro l’Inter. Uno scontro al vertice, Inzaghi per provare il sorpasso, Conte per allungare in classifica. A Castel Volturno, il tecnico del Napoli, prova ad aggiustare alcune cose che non gli sono piaciute nella partita contro l’Atalanta persa 0-3. Contro l’Inter, ci dovrebbe essere il rientro di Lobotka, fuori da un mese per infortunio. Le ultime sulle sue condizioni da Francesco Modugno, inviato Sky.

«Lobotka monitorato. Il Napoli un po’ fatica ad esprimere il potenziale offensivo. Al rientro dopo un mese, di fatto è pronto ma si aspetta di capire come, sollecitato, possa rispondere a carichi di lavoro più intensi. Dai ieri in gruppo. Oggi primo vero allenamento anche tattico. Lukaku ha poca mobilità, garantisce poche soluzioni. Soffre i centrali avversari. Al di là dei 4 gol e dei 4 assist, Conte si aspetta di più».

