Conte: «Lobotka sarà pronto per la prossima partita, siamo nelle fasi conclusive di recupero»

«Il suo non era un problemino come qualcuno aveva etichettato. Gilmour un mio cruccio, meritava di giocare ma poi vedevi Lobotka fare prestazioni eccezionali»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha confermato il recupero di Lobotka per la prossima partita. Il centrocampista del Napoli sarà quindi disponibile per la partita contro l’Atalanta. Non è chiaro però se sarà titolare al posto di Gilmour.

Conte: «Non era un problemino come qualcuno aveva etichettato»

Come sta Lobotka? Soddisfatto di Gilmour?

«Lobotka sarà pronto per la prossima partita. Siamo nelle fasi conclusive di recupero, sicuramente non era un problemino come qualcuno aveva etichettato. E’ in fase di recupero, bisogna pazientare. Zero dubbi su quello che sta facendo Gilmour, lui era un mio cruccio, il fatto di avere qualcuno che meritava di giocare e poi vedevi Lobotka fare delle prestazioni eccezionali. Billy sta facendo molto bene e sono contento».

Il CorSport questa mattina: Lobotka salta pure l’Atalanta

Scrive Fabio Tarantino:

Le scelte di formazione sembrano già chiare. Lobotka resta in dubbio: il suo recupero è ancora da valutare. L’obiettivo dello staff medico è quello di non correre rischi e di non forzare il rientro. Nel caso, convocazione solo rimandata alla gara con l’Inter del 10 novembre. Il centrocampista è fermo dalla gara contro l’Azerbaigian in Nations League quando con la Slovacchia rimediò un infortunio a un flessore della coscia sinistra. Gilmour, intanto, si scalda. Con la Dea può toccare a lui per la quarta volta di fila dopo Empoli, Lecce e Milan. Partite convincenti, una crescita costante: ora anche lo scozzese ha la copia delle chiavi del centrocampo. Non ci sono dubbi, invece, altrove. La squadra convince, sta bene, c’è intesa collettiva tra i calciatori e Conte vuole proseguire su questa strada, anche perché dopo Atalanta e Inter torneranno le nazionali e la rosa si dividerà di nuovo prima di ritrovarsi alla vigilia della Roma al Maradona.

ilnapolista © riproduzione riservata