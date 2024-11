Lobotka: «Contro l’Inter non sentivo dolore. Se dovrò giocare 90 minuti in nazionale, lo farò»

In conferenza con una fasciatura alla coscia: «Sto bene, mi aspettavo peggio. Ero convinto che sarei riuscito a tornare in tempo per Inter e Svezia».

Stanislav Lobotka, in ritiro con la Slovacchia, ha rilasciato la conferenza stampa sul suo stato di salute, visto che è rientrato in campo dopo un mese nel match contro l’Inter. Le dichiarazioni riportate da Tv Noviny.

Lobotka: «Contro l’Inter non sentivo dolore. Se dovrò giocare 90 minuti con la Slovacchia, lo farò»

Lobotka è arrivato in conferenza con una fasciatura alla coscia, anche se ha rivelato:

«Mi sento bene. Mi aspettavo che andasse peggio».

Sul match contro l’Inter:

«Entrare in partita non è stato facile. Ma il muscolo non mi ha fatto male, questa è la cosa più importante».

A Napoli avevano chiesto che saltasse gli impegni con la nazionale per recuperare al meglio; ma lo slovacco si è allenato ieri mattina e pare andare tutto nella norma:

«Ho avuto già problemi simili qualche tempo fa. La lesione del muscolo della coscia non ti porta dolore per tre giorni, ma dovevo comunque stare attento; ero però convinto che sarei riuscito a giocare contro l’Inter e la Svezia. Se devo giocare cinque minuti, dieci minuti o l’intera partita, lo farò».

Lobotka convocato dalla Slovacchia per la partita contro Svezia e Estonia. Calzona, ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, lo ha chiamato per le partite di Nations League contro Svezia e Estonia nonostante il centrocampista del Napoli non giochi proprio dall’ultima sosta per le nazionali.

Lobotka ha infatti rimediato un infortunio muscolare contro l’Azerbaijan che lo ha tenuto in infermeria per quasi un mese e ancora oggi è in dubbio per la prossima partita di campionato contro l’Inter. Conte è stato costretto a fare a meno di lui per diverse partite cruciali (Milan, Atalanta e forse Inter), ora rischia di vederlo partire con la speranza che torni senza infortuni.

