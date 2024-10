Lobotka, distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. Salta sicuramente Empoli e Lecce

Il comunicato del club. I tempi di recupero dovrebbero essere di due settimane circa. Forse rientra con il Milan il 29 ottobre. Forse

Il Napoli ha diramato sul proprio sito ufficiale il bollettino medico in merito alle condizioni di Lobotka:

“Ssc Napoli Training Center- Gli azzurri continuano la preparazione in vista del match contro l’Empoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena.

Buongiorno, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka, Ngonge e Raspadori sono rientrati dagli impegni con le Nazionali.

Lobotka si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro“.

I tempi di recupero

Brutte notizie quindi in casa Napoli. Lobotka salta sicuramente la ripresa del campionato e quindi sarà assente contro l’Empoli. Dovrebbe anche dare forfait con il Lecce, per provare a rientrare poi con il Milan il 29 ottobre. I tempi di recupero dovrebbero essere di due settimane circa.

In altri tempi l’infortunio di Lobotka sarebbe stata una mezza tragedia, ora invece c’è Gilmour (Gazzetta)

Scrive così la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Conte da tempo pensava di lanciare Billy nell’undici titolare, per la qualità e l’intensità dimostrata negli allenamenti. E la voglia di conquistare subito l’Italia. Poi, però, ha dovuto fare i conti con un Lobotka formato tricolore e ha frenato l’istinto: «Ho spinto per avere Gilmour perché è intelligente, vede subito la giocata. Mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte» aveva detto prima di Como. Finora, Antonio gli ha dato soltanto una chance dal 1’ in Coppa Italia e accanto a Lobo, e l’esperimento del doppio play era stato ampiamente promosso. Ma l’idea torna nel cassetto in vista di Empoli.

In altri tempi sarebbe stata una mezza tragedia, oggi, invece, c’è totale fiducia in Gilmour e nelle sue qualità da leader della mediana. Nell’ultima apparizione da titolare col Brighton ad agosto, contro lo United, Billy si prese la scena e dominò contro una corazzata della Premier, meritandosi gli elogi pubblici del suo allenatore. Che era contrario al trasferimento, ma poi si è dovuto arrendere all’evidenza: Gilmour voleva Conte e il Napoli e ora è pronto a giocarsi la sua grande chance.

