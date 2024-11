Lo United vorrebbe dare al Napoli Zirkzee più soldi per avere Osimhen

A riportare la notizia è il sito turco Fanatik. Dopo il no dello Sporting per Gyokeres, il club inglese punterebbe all’attaccante nigeriano del Napoli.

Il Manchester United, dopo il no dello Sporting Lisbona per Gyokeres, avrebbe messo gli occhi su Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Al Napoli però vorrebbero proporre uno scambio con Joshua Zirkzee, che fatica a trovare spazio in Inghilterra.

Lo United punta Osimhen: vorrebbe offrire al Napoli Zirkzee più soldi

Secondo quanto riportato dal sito turco Fanatik:

Il Manchester United ha iniziato a lavorare per rafforzare la sua squadra. La squadra inglese voleva prima acquistare Gyökeres, ma c’è stato un no secco dallo Sporting. Il Manchester United avrebbe offerto uno scambio più un conguaglio economico al Napoli per avere Osimhen. I Red Devils vorrebbero scambiarlo con Zirkzee, ex Bologna. L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha sottolineato che potrebbe approvare il trasferimento di Zirkzee.

Così scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Il «duecentino» ormai è evaporato tra le brume d’un mercato perfido ma nel «caveau» virtuale, laddove va custodito un tesoretto, resta comunque qualcosa che può definirsi come l’oro di Napoli: adagiato nella vetrina del Galatasaray, nel giorno in cui bisognerà seriamente calarsi la maschera e scegliere un futuro, Victor Osimhen, l’uomo dei sogni vissuti, lascerà una somma mica per tutti, come può rappresentarla la clausola da 75 milioni di euro, prenderla o lasciarlo.

Sua Maestà, il capocannoniere dello scudetto (26 gol, davanti a Lautaro Martinez), resta un top player, lo sta dimostrando anche in Turchia (9 partite, 8 reti tra campionato ed Europa League e pure 4 assist per non farsi mancare nulla), non si ossida e dunque non si svaluta, ha un suo appeal internazionale che resiste, è una forza della natura, fa reparto da solo, gioca per sé e per la squadra e tra un po’ finirà per diventare tormento o estasi, dipenderà dal vento.

