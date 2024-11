L’Inter resta favorita per lo scudetto, ma il Napoli è primo non per un colpo di fortuna (Guardian)

“Inzaghi ha sottilmente ricordato che l’Inter ha la Champions e il Napoli no. Ma in Champions ha fatto riposare i titolari…”

“L’Inter resta la favorita”. Perché “ha dimostrato la scorsa stagione di essere costruita per vincere maratone più che sprint”. E però, scrive Nicky Bandini sul Guardian, c’è un però: “Non possiamo liquidare il primo terzo di una stagione come un colpo di fortuna. Il Napoli ha guadagnato la sua posizione in cima alla classifica, e il fatto di giocare meno partite potrebbe avere un impatto più pronunciato man mano che questa stagione va avanti”.

La specialista del Guardian del calcio italiano affronta la super-sfida tra Inter e Napoli tornando sulla “scusa” che Inzaghi ha un po’ buttato lì a fine partite: l’Inter ha la Champions, il Napoli no. “Un promemoria non così sottile – scrive il Guardian – delle sfide aggiuntive che la sua squadra ha dovuto affrontare, rispetto agli avversari che hanno perso del tutto l’Europa. Dal momento in cui Conte è stato nominato allenatore del Napoli questa estate, gli esperti si sono chiesti se il calendario più leggero potrebbe aiutarlo a ripristinare i Partenopei come contendenti al titolo. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma la risposta finora è un clamoroso sì”.

E però – c’è un altro però a favore del Napoli nell’analisi di Bandini – è anche vero che Inzaghi in Champions “ha fatto riposa a Marcus Thuram, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni”. E insomma, “la squadra che ha affrontato il Napoli era molto più vicina a un undici di prima scelta”.

Bandini scrive anche del rigore “leggerissimo“: “la scarpa di Anguissa ha catturato lo stinco di Denzel Dumfries. Il contatto è stato leggero, ma l’arbitro Maurizio Mariani ha avuto una visione chiara”.

Vero è che Calhanoglu l’ha sbagliato, ma alla fine il “pareggio è quasi diventato una sconfitta per l’Inter quando Ngonge ha crossato per Simeone in pieno recupero”. Insomma l’Inter può recriminare, ma anche no.

Bandini segnalando la grande ammucchiata in vetta alla Serie A, mentre nel tris di vere contendenti per il titolo l’Atalanta, che “adesso ha preso otto vittorie dalle ultime nove partita, una sequenza interrotta solo da un pareggio con il Celtic. Ha battuto il Napoli 3-0 allo Stadio Maradona e ha già accumulato 31 gol in campionato, cinque in più rispetto alla seconda squadra più prolifica, l’Inter. Dopo aver vinto l’Europa League a maggio, cresce la convinzione che la squadra di Gian Piero Gasperini possa sostenere una candidatura per lo scudetto“.

ilnapolista © riproduzione riservata