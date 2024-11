Se ne accorge Libero: oltre il mistero Douglas Luis, Koopmeiners non ha dimostrato di valere 60 milioni, Thuram così così, Nico Gonzalez sempre infortunato

La Juventus ha speso 219 milioni e non ha un vice Vlahovic, i primi dubbi sul mercato di Giuntoli

Ci hanno messo un po’ ma ora anche i media italiani si accorgono che il mercato della Juventus non è stato poi così scoppiettante, anzi.

Scrive oggi Libero (che peraltro è attento a non citare la cessione di Moise Kean alla Fiorentina):

Dopotutto, è stata la protagonista del mercato estivo in Serie A, ma la sensazione è che l’enorme budget investito, in totale di 219 milioni di euro (reso possibile anche dagli 82 milioni incassati dalle cessioni), non sia stato destinato esclusivamente a giocatori funzionali dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Di Koopmeiners Libero scrive che

i 60 milioni versati nelle casse dell’Atalanta fanno comunque sorgere qualche dubbio sulla bontà dell’operazione (per il momento l’olandese non ha dimostrato di valere una cifra tanto importante…), altri acquisti lasciano decisamente perplessi.

Il mistero numero uno resta Douglas Luiz protagonista di una operazione sospetta con l’Aston Villa.

Ancora Libero:

“Pagato la bellezza di 50 milioni all’Aston Villa, ma ancora oggetto misterioso, tra i troppi errori tecnici in campo e qualche affanno fisico”.

Juventus, Nico Gonzalez più infortunato che altro

Poi c’è Nico Gonzalez, arrivato dalla Fiorentina per 40 milioni dalla Fiorentina, ma autore di un gol in sole sei presenze stagionali tra Serie A e Champions (troppo poco per quella che dovrebbe essere l’ala destra titolare). Cabal, terzino mancino acquistato per 14 milioni dal Verona, ma ai box per il resto della stagione dopo la lesione al legamento crociato. Lo stesso Khéphren Thuram, pagato 20 milioni dal Nizza, ha mostrato sì qualche segnale incoraggiante, ma anche delle deficienze dal punto di vista tecnico che non fanno bene a un centrocampo che negli ultimi anni è mancato proprio nella qualità.

Gli unici due acquisti indovinati sono stati quelli di Francisco Conceiçao e Pierre Kalulu. Libero ricorda anche i 20 milioni spesi per Di Gregorio quando c’era già Perin.

E in tutti questi acquisti, si diceva, manca un vice Vlahovic. La sensazione è che alla Continassa sia andato storto qualcosa nella gestione delle spese, ma anche nella gestione del rientro di Arek Milik, mai a disposizione di Motta per un infortunio al ginocchio, nonostante dovesse inizialmente rientrare a ottobre (ora si parla di prima parte del 2025…), ma il risultato è che il serbo resta l’unico centravanti presente in rosa.

ilnapolista © riproduzione riservata