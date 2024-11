Jake Paul è il perfetto atleta dell’era Trump: un vanaglorioso che ripete di essere il migliore (il Guardian)

“L’esibizionismo trumpiano sta diventando traducibile in altre sfere di influenza, come lo sport. Il conservatorismo è ormai sempre più nella cultura popolare”

Jake Paul, lo YouTuber diventato pugile che ha guadagnato circa 40 milioni di dollari per aver preso a pugni – più o meno – Mike Tyson è il “perfetto atleta dell’era Trump”. Lo scrive il Guardian in un’analisi dello scrittore Ade Kahn. “Non ha vinto l’incontro perché è un grande pugile; ha vinto perché Tyson era troppo vecchio. Questa narrazione può suonare inquietantemente familiare. Donald Trump non ha vinto la presidenza perché era un candidato infallibile; ha vinto perché Biden era troppo vecchio per ricandidarsi, e Biden non se ne è reso conto, proprio come Tyson, fino a troppi round dopo”.

“Come Paul, Trump è stato a lungo la battuta finale delle barzellette. Prima di cambiare carriera, la star dei reality è stata sottovalutata a causa della sua imbarazzante personalità. Ma come hanno imparato gli americani nell’ultimo decennio, quando Trump dice che farà qualcosa, ci proverà davvero e, come hanno dimostrato i risultati elettorali più recenti, potrebbe benissimo riuscirci. La celebrità vanagloriosa che continua a dire di essere il migliore finché ampi segmenti della popolazione non gli credono è una strategia retorica non molto diversa da quella tentata da Paul durante il suo passaggio da influencer a pugile professionista.

“All’inizio della sua carriera di pugile, Paul si è soprannominato The Problem Child. E infatti è l’incarnazione degli Stati Uniti che hanno un bambino problematico: un uomo bianco stravagante, insensibile e incurante, rapito dalla sua capacità di causare controversie. Negli ultimi anni, il lessico colloquiale americano si appoggia sempre di più sul termine “problematico” per nominare lo spazio grigio di ciò che è socialmente accettabile e ciò che non lo è. The Problem Child, proprio come il presidente eletto Trump, sa come stare in bilico tra criminalità e intrattenimento innocuo, tra palesemente razzista e ” è solo una brutta battuta!”.

“I parallelismi retorici tra Trump e Paul sono diventati un’alleanza esplicita”. Paul è stato esplicitamente Trumpiano nei ringraziamenti su ring. E si è riferito ad un “noi” che il Guardian riconosce un filome ben preciso d’umanità: “I “noi” sono uomini accusati di molestie sessuali? Trump, Tyson e Paul sono stati tutti incriminati, incriminati o accusati di violenza sessuale. O, più in generale, i “noi” sono coloro che sostengono l’elusivo filone di supremazia bianca e sessismo di Trump? Sono tornati sotto i riflettori, di nuovo al potere? La deludente sessione di sparring tra Paul e Tyson è stata retroilluminata da un programma sempre più mainstream di introduzione del conservatorismo nella cultura popolare. La retorica di Trump si è dimostrata durevole negli ultimi 10 anni. Molti politici repubblicani hanno adottato il suo modo di parlare, ma ora, la stessa cosa sta accadendo al di fuori del regno della politica. L’esibizionismo trumpiano sta diventando traducibile in altre sfere di influenza come lo sport”.

