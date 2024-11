Da Magic Johnson a Crawford, i commenti delle star (e le recensioni dei giornali) stroncano il match-evento di Netflix: “Paul gli ha risparmiato la vita, quasi non si sono picchiati”

“Che tristezza”, “una farsa”, “spazzatura”: Tyson-Paul ha fatto schifo praticamente a tutti

Al di là delle recensioni, più argomentate, dei giornali internazionali che stroncano – tutte – il match-evento tra Tyson e Paul, è la reazione sui social delle star come del pubblico normale a dare la cifra di quanto ha fatto schifo. Un incontro pro finto come il wrestling, quasi coreografato. “In cui – scrive Marca – non è stato sferrato quasi nessun colpo, e in cui tutto sembrava pianificato in anticipo”. Alla fine si sono sentiti addirittura dei fischi. “Ricordiamo ancora quando Muhammad Ali andò in Giappone per affrontare il lottatore Antonio Inoki nella lotta che doveva determinare chi fosse l’uomo più forte del mondo. In quell’occasione il pubblico lanciò addirittura della spazzatura sul ring, e Ali fu costretto a donare la sua vincita dopo lo spettacolo assurdo che avevano offerto”.

La reazione di fondo è la “tristezza”, espressa per esempio da Magic Johnson: “Che tristezza. Ho spento perché non riuscivo più a guardarlo. È triste vedere Mike Tyson così. Non è stata una serata molto bella per la boxe”.

Just sad smh. I cut it off because I couldn’t watch anymore. It’s sad to see Mike Tyson like this because I went to every Tyson fight. This fight tonight was not great for boxing. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 16, 2024

Si è espresso anche Terence Crawford, ex campione dei massimi: “Adoro Mike Tyson, ma gli danno troppo credito. Sembrava spazzatura. Allenarsi tantissimo e tirare solo 97 pugni in tutto l’incontro” è pazzesco. “Sono felice che non si sia fatto male”.

I love Mike Tyson, but they giving him too much credit. He looked like trash, to train that long and only throw 97 punches the whole fight is crazy. I’m just glad he didn’t get hurt out there. — Terence Crawford (@terencecrawford) November 16, 2024

L’ex campione del mondo Tony Bellew dice che Paul ha risparmiato la vita a Tyson: “Non mi piace questo stupido idiota, ma ha smesso di picchiare Mike e gli ha mostrato un po’ di rispetto e dignità lasciandolo sopravvivere. Poteva buttarlo giù invece si è allontanato. Mike, ti amiamo tutti, re, sei un supereroe per tutti noi nel mondo dei combattimenti”.

Ex giocatore della Nfl JJ. Watt l’ha presa un poco peggio: “Sono arrabbiato con me stesso per essere rimasto sveglio per questa roba”.

Mad at myself for staying awake for that. I know better. — JJ Watt (@JJWatt) November 16, 2024

