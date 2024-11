Inzaghi ha fatto il turnover estremo in Europa per avere i miglior freschi contro il Napoli (CorSport)

Contro l’Arsenal i vari Barella, Dimarco e Thuram sono entrati nella ripresa. Mentre Bastoni, al pari di Acerbi, è rimasto seduto in panchina

Questa stagione Inzaghi, “costretto” anche dal calendario, si è dato a dei turnover più coraggiosi in Europa. Non si è fatto problemi a lasciare in panchina dei titolari contro l’Arsenal e ora contro il Napoli avrà a disposizione i suoi uomini migliori ben risposati.

Scrive il Corriere dello Sport:

“C’era una volta l’Inzaghi accusato di far giocare sempre gli stessi giocatori: rotazioni e turnover al minimo, insomma. Adesso, invece, s’è un Simone che, in Champions, contro Manchester City e Arsenal, si permette di lasciare in panchina anche 4 o 5 titolari. Si tratta di due estremi. Ma descrivono esattamente il percorso e l’evoluzione dell’allenatore piacentino.

Attenzione, per tali scelte estreme ha inciso anche il calendario. I grandi big-match sin qui affrontati, vale a dire derby con il Milan, Juventus e Napoli, sono arrivati subito dopo una sfida di Champions. Ebbene, l’allenatore interista non si è fatto problemi a ruotare i suoi uomini in Europa, nonostante, appunto, gli incroci contro avversari del calibro di City e Arsenal”.

La squadra di Inzaghi arriverà pronta all’appuntamento con il Napoli

“Come già sottolineato, l’Inter arriva all’appuntamento con l’opportunità di mettere in campo i migliori. E con mezza squadra che, di fatto, ha parzialmente riposato in Europa. I vari Barella, Dimarco e Thuram, infatti, contro l’Arsenal, sono entrati nella ripresa. Mentre Bastoni, al pari di Acerbi, è rimasto seduto in panchina. Erano quelli che avevano maggior bisogno di recuperare energie e Inzaghi gliel’ha concesso. Nella speranza, evidentemente, di incassare i dividendi domani sera. Certo, con Milan e Juve, i duelli erano stati ad armi pari, visto che entrambe avevano giocato in Champion in settimana. I partenopei, invece, hanno avuto un’intera settimana per prepararsi. Insomma, un motivo in più per affermare: ok il turnover è giusto”.

ilnapolista © riproduzione riservata