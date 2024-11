Inzaghi è pronto per la Premier, con mezza panchina e col catenaccio ha battuto l’Arsenal (The Athletic)

È in completo controllo della sua squadra, ha ridato credibilità all’Inter in Europa. Potrà seguire Conte, Ancelotti, De Zerbi.

Alla vigilia del match di Champions contro l’Arsenal (vinto 1-0), il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi aveva dichiarato che gli piacerebbe allenare un giorno in Premier League.

Inzaghi è pronto per la Premier League, ha riportato credibilità all’Inter in Europa

E per The Athletic (a firma Horncastle) l’allenatore sarebbe pronto a prendere le redini di una squadra inglese:

Non importa come Simone Inzaghi muova il suo cubo di Rubik in Champions League, le superfici restano sempre blu e nere. È la caratteristica di un allenatore in completo controllo della sua squadra; ha apportato cinque modifiche contro l’Arsenal e ha vinto. Non hanno, sulla carta, rafforzato la squadra. Al contrario, era il tipo di formazione che Inzaghi avrebbe potuto schierare nei primi turni di Coppa Italia a dicembre. Fatta eccezione per Davide Frattesi, il nucleo della nazionale dell’Inter era fuori dai titolari.

Inzaghi è riuscito a riportare l’Inter anche sulle vette d’Europa, non solo quelle italiane; nel 2023, ricordiamo, la finale di Champions contro il City. Continua The Athletic:

«L’Inter ha vinto contro l’Arsenal all’italiana. La vecchia scuola “catenaccio”. C’è stato un momento in cui hanno chiuso la porta, gettato via la chiave e hanno detto: nessuno passa da qui» ha detto Clarence Seedorf a Prime Video. Era un complimento. Ha fatto un lavoro straordinario nel rendere l’Inter di nuovo credibile in Europa. Nessuno dovrebbe dubitare della capacità di Inzaghi in Premier League. Ora ci si chiede se seguirà le orme prese da Conte, Ancelotti, Ranieri e De Zerbi.

ilnapolista © riproduzione riservata