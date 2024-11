Inter-Napoli, Mariani concede un rigore generoso per i nerazzurri. Calhanoglu lo sbaglia

Marelli a Dazn: «Contatto piuttosto leggero, però una volta che viene fischiato un calcio di rigore del genere non viene revocato perché l’intensità non può essere oggetto di revoca da parte del Var»

71esimo della sfida al vertice tra Napoli e Inter, contatto in area tra Anguissa e Dumfries, Mariani decreta il rigore per i nerazzurri. In diretta su Dazn l’ex arbitro Marelli commenta:

«Contatto piuttosto leggero, però una volta che viene fischiato un calcio di rigore del genere non viene revocato perché l’intensità non può essere oggetto di revoca da parte del Var» Leggi anche: Inter-Napoli 1-1, palo di Calhanoglu su calcio di rigore (LIVE) Çalhanoğlu dal dischetto prende il palo. Primo rigore sbagliato in carriera per lui

