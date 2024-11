Inter-Napoli 1-1, entra Lobotka per Gilmour (LIVE)

Sfida con l’Inter di Inzaghi. Conte conferma i titolarissimi, sempre Gilmour a centrocampo al posto di Lobotka

Il Napoli sfida per l’Inter sotto i riflettori di San Siro, dopo un periodo di successi è arrivata la sonora sconfitta contro l’Atalanta al Maradona. Chi vince stasera può issarsi in solitaria in vetta alla classifica (ora c’è il Napoli). Il tecnico leccese conferma la formazione tipo, con Gilmour confermato mentre Lobotka rientra dall’infortunio ma parte dalla panchina.

73′ Dopo un controllo del Var viene confermato, contatto molto leggero

71′ Calcio di rigore per l’Inter, per un contatto tra Anguissa e Dumfries

65′ I padroni di casa continuano ad attaccare, Napoli chiuso dietro per ripartire

60′ Entra Lobotka per Gilmour, primo cambio per Conte. Lo slovacco torna dall’infortunio

58′ Thuram stava ripartendo dopo un errore di Gilmour in impostazione ma Buongiorno è ancora provvidenziale

55′ Ammonito Inzaghi per proteste dalla panchina

52′ Palo di Dimarco dalla distanza, nerazzurri partiti meglio in questo avvio

49′ Rimane a terra Kvara dopo un contrasto, caviglia dolorante per lui

46′ Inizia il secondo tempo

Fine primo tempo a San Siro

45′ Un solo minuto di recupero

43′ Calhanoglu pareggia la partita con un gol pazzesco, tiro dalla distanza con il pallone che gira in volo

40′ Meret miracoloso su Acerbi che si era spinto in avanti da vero numero nove

37′ Palla persa malamente da Calhanoglu, Lukaku parte e prova a servire Kvara. Acerbi interviene e chiude in angolo all’ultimo secondo

34′ I nerazzurri si stanno leggermente sbilanciando per rientrare in gara, si aprono spazi pericolosi dietro le fila della mediana

29′ Dopo il vantaggio degli azzurri la partita è decollata, si schizza da una parte all’altra

25′ Punizione dal limite dell’area per l’Inter, fallo di Rrhamani su Thuram abbastanza evidente

23′ Vantaggio Napoli! Schema perfetto da corner battuto di Kvara, tocco di un altro giocatore e McTominay deve solo appoggiare in rete

17′ Buongiorno chiude alla grande un inserimento centrale di Pavard, l’azione si ribalta e Kvara scappa verso la metà campo nerazzurra ma Barella emula il suo connazionale con una grande chiusura

15′ Grande sponda di Lukaku per Kvara, il georgiano arriva in area e calcia. Sommer para in due tempi, ecco la prima occasione per gli azzurri

12′ Continua la fase di studio, nessun affondo per entrambe le squadre

7′ Pressione molto alta degli azzurri sui portatori dell’Inter, Gilmour alto a uomo su Calhanoglu

3′ Ritmi alti in avvio

1′ Si parte a San Siro!

Le formazioni ufficiali di Inter e Napoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez all. Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia all. Conte

