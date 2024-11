Ilary denuncia Totti: «Ha lasciato sola nostra figlia a casa»

Come riporta il Messaggero, la conduttrice lo avrebbe scoperto con una videochiamata con la figlia Isabel di 8 anni

È guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi, come riporta il Messaggero, c’è una denuncia presentata dalla conduttrice televisiva contro l’ex marito per abbandono di minore.

Secondo Ilary infatti il campione giallorosso avrebbe lasciato sola in casa la figlia Isabel, che oggi ha 8 anni. La madre se ne sarebbe accorta facendo una video-chiamata con la bambina, scoprendo che non c’era il padre insieme a lei. Ha telefonato alla polizia e nell’abitazione sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio, che, stando a quanto riferisce la difesa dell’ex capitano, hanno trovato la baby sitter.

I pm della Capitale dovranno verificare se effettivamente quel giorno insieme alla bambina ci fosse un adulto. In caso, invece, dovesse emergere che si tratta di accuse infondate e pretestuose, lo storico numero 10 giallorosso potrebbe decidere di querelare la ex per calunnia.

L’abbandono di minori è un reato procedibile d’ufficio. Dunque l’inchiesta andrebbe avanti anche nel caso in cui Blasi dovesse cambiare idea e decidere di ritirare la querela. Altri elementi che andranno a far parte del fascicolo di indagine solo il fatto che la Blasi non sarebbe stata avvisata degli spostamenti della figlia durante i viaggi all’estero, per esempio a New York per il ponte dell’Immacolata 2023. Ed anche che non le avrebbe permesso di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza.

Oltre a questo i due hanno in ballo diversi contenzioni legali. Innanzitutto vi sono le vicendevoli accuse di infedeltà coniugale, per addebitare all’altro la separazione, c’è poi la questione dell’assegno di mantenimento che Ilary vorrebbe essere aumentato da 12.500 euro al mese a circa 18 mila. Nell’istanza depo- sitata a luglio, ha motivato questa richiesta sostenendo che non percepisce più gli stessi redditi di prima e che le spese per la villa all’Eur (di proprietà di Totti), tra bollette e personale domestico, sono più elevate del previsto.

Totti non ha subito e, tramite il suo legale, ha fatto il punto sui guadagni dell’ex coniuge che ha condotto la trasmissione estiva “Battiti” con un cachet a cui si somma quello sui 700mila euro del docu-film “Unica” trasmesso su Netflix e gli incassi derivanti dalla vendita del libro autobiografico “Che stupida! La mia verità”.

