“Unica”, la vendetta tv di Ilary Blasi che fa a pezzi l’immagine di Totti (Il Messaggero)

La docu-serie: «Mi ha chiesto di scegliere tra la sua vita e la mia. Tutto è cominciato quando con un’amica andammo a casa di un ragazzo»

Sarà l’onda di Shakira o il jet set dello spettacolo. Sarà quel che sarà, ma da un po’ di tempo a questa parte i panni sporchi non si lavano più in famiglia. Si va su Netflix, ci si fa produrre una bella serie (o docuserie) e si declama la propria verità. Così ha fatto anche l’ex moglie di Francesco Totti, la showgirl e presentatrice Ilary Blasi.

Lanciato ieri su Netflix la docuserie, appunto, “Unica”, in cui racconta la separazione dall’ex marito e come si è arrivati a un veroe proprio conflitto. Blasi non risparmia dettagli piccanti e accuse pesanti, anzi affonda e rivela come ha scoperto il tradimento di Totti e i suoi tentativi di negare tutto, la vicenda dei Rolex e non solo.

A parlarne è praticamente tutta la stampa italiana. Sul Messaggero scrivono:

“In sostanza: la vendetta è un piatto da gustare freddo. C’è voluto più di un anno, ma la risposta di Ilary Blasi al tradimento del marito Francesco Totti – da cui si è separata nel luglio 2022 – alla fine è arrivata forte, chiara e rigorosamente senza contraddittorio. Lanciato ieri su Netflix“.

Secondo Blasi, la crisi sarebbe iniziata quando lei e una sua amica si sono intrattenute a casa di un ragazzo. «Magari abbiamo fatto le cretine, ma in maniera giocosa e amicale, simpatica insomma», ammette. Lì Totti, in quel momento preso dall’addio alla Roma e al calcio giocato, inizia a cambiare.

«Facevamo sesso più della media di una coppia sposata da vent’anni, ma a un certo punto i rapporti si sono diradati», continua la Blasi che poi accusa Totti di averle chiesto di abbandonare la propria vita, cambiare lavoro, lasciare le amiche e dedicarsi totalmente a lui e alla famiglia. “Il film fa letteralmente a pezzi l’immagine del campione. Con un atteggiamento ai limiti del maschilista, Totti avrebbe chiesto a Blasi una prova di fiducia: «Mi ha chiesto di scegliere tra la sua vita e la mia»“.

Il racconto su Netflix indugia poi sulle fughe di Totti dall’attuale compagna, le sue scuse e le accuse di Ilary. La storia dei Rolex, secondo Totti rubare da Blasi, e quella delle borse, chiuse secondo Ilary dietro una porta blindata.

In tutto questo, come scrive il Corriere dello Sport, Totti è volato in Cina. Né lui, né la sua famiglia hanno commentato.

