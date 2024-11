Il Napoli alla ricerca di un difensore: Itakura l’ultima idea per gennaio (Tmw)

Itakura, che milita nel Mönchengladbach, ha già esperienza nei campionati europei ed è un’occasione visto il contratto in scadenza nel 2026. Monitorato anche Kiwior dell’Arsenal

Secondo quanto riporta Tmw, il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per gennaio. L’ultima idea di mercato risponde al nome di Ko Itakura, un altro giocatore asiatico dopo il piacevole successo di Kim Min-Jae. Itakura milita nel Mönchengladbach da tempo, ha già quindi esperienza del calcio europeo.

Itakura il nome nuovo per la difesa del Napoli

Scrive Tmw:

Per gennaio lo scouting azzurro, guidato da Maurizio Micheli, è attivo alla ricerca di un rinforzo da regalare ad Antonio Conte. Tra le occasioni monitorate sempre più da vicino resta Jakub Kiwior dell’Arsenal per costi e possibilità di avere un calciatore subito pronto per il nostro campionato, dove ha già militato con la maglia dello Spezia. L’ultima idea risponde al nome di Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach. Itakura ha già esperienza nei campionati europei. Arrivato al Manchester City dal Kawasaki Frontale, ha giocato poi in prestito al Groningen, e allo Schalke 04, per poi essere acquistato nell’estate del 2022 dal ‘gladbach. Un’occasione mercato, considerato che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2026.

Il giapponese un nome già gradito in estate

In verità già ad ottobre, il nome di Itakura era accostato al Napoli, insieme a quelli di Kubo e Mitoma. Ne scriveva sempre Tmw:

Fra gennaio e giugno il Napoli prenderà un calciatore asiatico. Una mossa che potrebbe essere vista come marketing per aprire un nuovo versante fra merchandising e diritti televisivi. Non sarà certamente una meteora, ma un profilo di qualità che possa far crescere ulteriormente la valutazione del club e che sia centrale nel progetto tecnico. Non sarebbe solamente un’operazione tattica, l’idea è quella di avere un giovane che possa essere un uomo copertina per le prossime annate. Un giapponese o un sudcoreano, insomma, ma di altissimo livello.

Così i due nomi principali sono Mitoma e Takefusa Kubo. Entrambi costano moltissimo e potrebbero essere avvicinati solo con una (o due) cessioni importanti, come quella di Osimhen, ma resta da capire il futuro di Kvaratskhelia. Piacerebbe anche Kang In Lee, ma il Paris Saint Germain difficilmente lo cederà. Nel novero c’è anche Ko Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach, più semplice da raggiungere rispetto ai nomi fatti in precedenza.

