Il Napoli punta al mercato asiatico: a gennaio potrebbe arrivare uno tra Kubo, Mitoma e Itakura (Tmw)

Pare che il Napoli sia alla ricerca di un nuovo calciatore asiatico, dopo l’esperienza con Kim Min Jae durata un solo anno, per giunta quello dello scudetto. E tra i nomi più caldi ci sono Mitoma del Brighton e Kubo della Real Sociedad, due ali, ma anche Itakura del Borussia Moenchengladbach, difensore centrale.

Il Napoli sui calciatori asiatici: piacciono Kubo, Mitoma e Itakura

Scrive Tuttomercatoweb:

Fra gennaio e giugno il Napoli prenderà un calciatore asiatico. Una mossa che potrebbe essere vista come marketing per aprire un nuovo versante fra merchandising e diritti televisivi. Non sarà certamente una meteora, ma un profilo di qualità che possa far crescere ulteriormente la valutazione del club e che sia centrale nel progetto tecnico. Non sarebbe solamente un’operazione tattica, l’idea è quella di avere un giovane che possa essere un uomo copertina per le prossime annate. Un giapponese o un sudcoreano, insomma, ma di altissimo livello.

Così i due nomi principali sono Mitoma e Takefusa Kubo. Entrambi costano moltissimo e potrebbero essere avvicinati solo con una (o due) cessioni importanti, come quella di Osimhen, ma resta da capire il futuro di Kvaratskhelia. Piacerebbe anche Kang In Lee, ma il Paris Saint Germain difficilmente lo cederà. Nel novero c’è anche Ko Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach, più semplice da raggiungere rispetto ai nomi fatti in precedenza.

Lo scorso anno Itakura aveva rifiutato la maglia azzurra

Secondo quanto scrive il giornalista di Sky Sport De Florian Plettenberg, Itakura ha deciso di restare al Borussia Monchengladbach. Il difensore centrale ha rifiutato l’offerta del club saudita Al-Hilal e anche quella del Napoli.

«Esclusiva. Ko Itakura ha deciso di restare a Borussia. Non entrerà in nessun altro club quest’estate. Il 26enne ha rifiutato una grossa offerta concreta dell’Al-Hilal: 12 milioni netti l’anno. Itakura ha rifiutato anche il Napoli».

