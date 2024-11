Dove giocherà Pogba? Se lo chiede The Athletic: “Diversi club di Mls hanno chiesto informazioni su di lui”

The Athletic passa in rassegna i vari campionati. Potrebbe anche andare in Francia dove si è parlato di Marsiglia

Dove giocherà Pogba? È una delle domande più gettonate da quando il Tas ha ridotto la squalifica per doping del centrocampista francese.

Se lo chiede anche The Athletic, che ha provato ad analizzare quali sono le possibilità del centrocampista.

In Italia sembra improbabile: con la Juventus si va verso la risoluzione del contratto e Pogba ha detto che non riuscirebbe a giocare per altri club in Italia.

Così The Athletic analizza la possibilità che Pogba vada in altri campionati.

“Spagna?

Cinque anni fa Pogba piaceva molto al Real Madrid, che aveva preso in considerazione l’ipotesi di un trasferimento. Ma quell’estate aveva già ingaggiato giocatori del calibro di Eden Hazard, Eder Militao e Luka Jovic e aveva bisogno di vendere giocatori prima di poter puntare su di lui. Non hanno spostato quei giocatori e quindi non hanno potuto inseguire Pogba.

Da allora il Madrid ha puntato su centrocampisti più giovani, come Eduardo Camavinga, Jude Bellingham (entrambi 21enni) e Aurelien Tchouameni (24enne). Il loro centrocampo è ben fornito, quindi avrebbe poco senso per loro firmare Pogba, che compie 32 anni a marzo.

Le fonti del Barcellona, tenute anonime per tutelare i rapporti, sono state molto chiare: non intendono muoversi per Pogba.

Rimane l’Atletico Madrid delle tre grandi di Spagna e, a meno che Pogba non sia disposto ad accettare una significativa riduzione dello stipendio e a giocare alla maniera di Diego Simeone, è improbabile che ci vada”.

Difficile che Pogba torni in Premier

Per The Athletic è improbabile anche che il francese firmi per un club importante di Premier:

“Inghilterra?

È improbabile che firmi per un club in lotta per il campionato, sia esso il Manchester City, l’Arsenal o il Liverpool, per una miriade di motivi.

In un’intervista rilasciata al quotidiano britannico Daily Mail all’inizio del mese, Pogba ha dichiarato di aver respinto l’interesse del City quando era allo United nel 2022, affermando di voler lasciare Manchester e ricominciare da capo. E anche se Rodri, il centrocampista titolare del City, è fuori per il resto della stagione con un infortunio al crociato del ginocchio, è improbabile che rientri nei loro radar.

Inoltre, Pogba non rientra nel profilo del giocatore che il Chelsea sta ingaggiando in questi giorni, mentre lo United è andato avanti”.

The Athletic esclude anche la Germania.

“Germania?

Né al Bayern Monaco né al Borussia Dortmund si parla di ingaggio di Pogba, ed è improbabile che Pogba si trasferisca in una squadra di livello inferiore nella Bundesliga.

Al Bayern, fare acquisti per il centrocampo non è considerato una priorità e il profilo di Pogba non sarebbe affatto adatto al tipo di giocatore che vorrebbero. Il Dortmund non pagherebbe nulla di simile al suo attuale stipendio per nessuno, tanto meno per lui”.

Per la Francia invece ci sono state voci di un possibile trasferimento di Pogba al Marsiglia.

“Giocare per una squadra di casa potrebbe attrarre Pogba, il cui ultimo assaggio del calcio di club francese risale all’estate 2009, quando 16enne lasciò le giovanili del Le Havre per l’academy dello United. Il Paris Saint-Germain è stato segnalato come una delle squadre che hanno cercato di ingaggiarlo nel 2022, quando è tornato alla Juventus, mentre si è parlato del Marsiglia nelle ultime settimane“.

Secondo quanto riporta The Athletic, diversi club di Mls (Major League Soccer) hanno chiesto informazioni su Pogba.

“Fonti di diversi club della Mls, che hanno parlato in forma anonima, hanno dichiarato di non avere dubbi sul fatto che le squadre della competizione nordamericana abbiano presentato quelle che la lega chiama “richieste di informazioni” su Pogba, che darebbero loro la priorità nella negoziazione con il giocatore.

Detto questo, hanno sottolineato che sarebbe difficile per Pogba firmare con due dei maggiori club della Mls: LA Galaxy e Inter Miami“.

Resta poi l’opzione saudita.

“Arabia Saudita?

Una delle ultime opzioni rimaste è il trasferimento nella Saudi Pro League.

Pogba ha fatto scalpore in Italia quando ha visitato il campo di allenamento del club Al Ittihad di Gedda nel luglio 2023 e, in quanto musulmano, ha compiuto diversi pellegrinaggi in Arabia Saudita. Anche solo dal punto di vista della fede, si può capire perché l’Arabia Saudita potrebbe essere una proposta attraente.

Anche Didier Deschamps, ct della nazionale maschile francese, ha mostrato la volontà di scegliere giocatori che competono in un campionato considerato di qualità inferiore rispetto alle cinque grandi europee (Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga e Ligue 1). Il compagno di Pogba, il centrocampista N’Golo Kante, dell’Al Ittihad, è stato convocato agli europei quest’estate“.

