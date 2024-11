Donnarumma salta Italia-Francia per un virus intestinale

Il portiere del Psg e capitano della Nazionale dovrebbe essere sostituito da Vicario, favorito su Meret.

Gigio Donnarumma non giocherà il match Italia-Francia perché fermato da un virus intestinale.

La partita di Nations League è prevista per questa sera alle 20:45 e sarà visibile su Rai 1.

Al suo posto, favorito Guglielmo Vicario su Alex Meret.

L’estremo difensore del Psg non sta vivendo in realtà un buon periodo; negli ultimi tempi, Luis Enrique lo ha messo spesso in discussione e anche le sue prestazioni con il club parigino si sono dimostrate altalenanti.

Ma il capitano della Nazionale italiana è uno dei calciatori chiave per il ct Luciano Spalletti.

Luis Enrique irritato perché Donnarumma non seguiva le sue indicazioni sul gioco con i piedi

Scrive L’Équipe:

«La differenza sta nel processo decisionale. Safonov richiede meno tempo», specifica un allenatore di portieri di un club di Ligue1. In questo Safonov risponde di più alle esigenze di Luis Enrique. Un gioco verticale con i piedi che permette di attirare la pressione e liberare un giocatore. Il russo tocca più palloni (37,8 a partita contro 33,4), effettua più passaggi di Gigio (29,8 contro 25,2) e non esita ad allungare il gioco (14% dei passaggi tentati nel campo avversario)».

Prosegue il quotidiano sportivo francese:

«Luis Enrique non è riuscito a nascondere una forma di irritazione nelle ultime settimane di fronte alla regolare incapacità di Donnarumma di rispondere alle sue istruzioni su questo aspetto. L’ingaggio di Borja Alvarez nel luglio 2023 ha anche risposto a una logica di creare un progetto di gioco specifico. L’ex allenatore dei portieri dell’Andorra è arrivato con una metodologia molto diversa dalla scuola italiana. Più situazioni di partita che intervalli ripetuti. In un primo momento, Gigio non ha nascosto il suo stupore per questo drastico cambiamento di metodi. Anche in questo caso, Safonov si adatta meglio ai metodi di Borja Alvarez».

