Dgebuadze: «Non escluderei che Kvaratskhelia vada al Barcellona»

Il giornalista georgiano a Kiss Kiss Napoli: «Per la sua forza sarà sempre nel mirino di grandi club, ma io spero resti a Napoli».

Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante è stato accostato al Barcellona negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da diversi quotidiani spagnoli; inoltre, non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli, che gli comporterebbe di avere uno stipendio più alto e una clausola rescissoria.

Proprio quest’ultima è il nodo da sciogliere, poiché gli azzurri vorrebbero offrirgliene una simile alle cifre di quella di Victor Osimhen, ma i suoi entourage hanno proposto una rescissoria da 80 milioni.

Il giornalista ha commentato in radio:

«Qui in Georgia leggiamo dai media spagnoli che c’è stato un contatto col Barcellona, io non escluderei nulla. Parliamo di un calciatore forte che sarà sempre nel mirino di grandi club. Mi auguro che Kvara resti a lungo a Napoli».

Dgebuadze sull’agente di Kvaratskhelia: «Poco professionale. Non è tutta una questione di soldi e tornei»

Ha commentato su X : “La gente mi tagga qui riguardo all’intervista di Mamuka. Ho letto questa intervista e francamente sono rimasto confuso. Prima di tutto, troppo poco professionale. Cose del genere non si dicono pubblicamente. Ripeto quello che ho detto prima: se qualcuno vuole andare dal Napoli è libero di farlo. Questa città ha visto giocare Maradona, non dimentichiamolo. E tra gli attuali giocatori del Napoli nessuno è più grande di Maradona. Kvara ha dato tanto al Napoli ma anche i napoletani gli hanno dato tutto il loro amore. Charles Aznavour in una delle sue canzoni dice ‘Bisogna saper alzarsi da tavola’. Si tratta di questo. Kvara dovrebbe saper dire addio ai napoletani. Se le cose andranno come ha detto Mamuka nell’intervista, per me sarà un momento di delusione. In questa storia sto dalla parte dei miei amici napoletani perché non è tutta una questione di soldi e tornei”.

