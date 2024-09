Dgebuadze sull’agente di Kvaratskhelia: «Poco professionale. Non è tutta una questione di soldi e tornei»

Il giornalista georgiano: «Cose del genere non si dicono pubblicamente. Ripeto quello che ho detto prima: se qualcuno vuole andare dal Napoli è libero di farlo»

Non si può dire che non siano state un vero fulmine a cielo sereno le parole dell’agente di Kvaratskhelia, Jugeli che ieri a Sport Imedi ha dichiarato: «Vogliamo lasciare il Napoli, ma ora aspettiamo tutti Euro 2024. Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì. Non ho parlato con Khvicha di questo tema, la cosa più importante per lui è la Nazionale. Il nostro obiettivo è una squadra che giochi la Champions League. La cosa peggiore è che se resta qui, Khvicha perderà un anno per questo… siamo preoccupati»

Sulle parole dell’agente di Kvaratskhelia

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, ha commentato su X : “La gente mi tagga qui riguardo all’intervista di Mamuka. Ho letto questa intervista e francamente sono rimasto confuso. Prima di tutto, troppo poco professionale. Cose del genere non si dicono pubblicamente. Ripeto quello che ho detto prima: se qualcuno vuole andare dal Napoli è libero di farlo. Questa città ha visto giocare Maradona, non dimentichiamolo. E tra gli attuali giocatori del Napoli nessuno è più grande di Maradona. Kvara ha dato tanto al Napoli ma anche i napoletani gli hanno dato tutto il loro amore. Charles Aznavour in una delle sue canzoni dice ‘Bisogna saper alzarsi da tavola’. Si tratta di questo. Kvara dovrebbe saper dire addio ai napoletani. Se le cose andranno come ha detto Mamuka nell’intervista, per me sarà un momento di delusione. In questa storia sto dalla parte dei miei amici napoletani perché non è tutta una questione di soldi e tornei”.

