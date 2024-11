Il club ha sempre sfoggiato come un fiore all’occhiello la trasparenza e la solidità dei suoi bilanci, la cui chiusura è stata sovente in largo attivo.

De Laurentiis è convinto di poter dimostrare la sua assoluta innocenza (Repubblica)

A proposito dell’indagine per falso in bilancio per l’operazione Manolas, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il presidente è convinto di poter dimostrare di nuovo la sua assoluta innocenza. Per il precedente caso di Osimhen, ancora in stato di valutazione in Tribunale, il numero uno del Napoli s’era presentato negli uffici della Procura di Roma di persona, spiegando le sue ragioni ai pm Del Giudice e Orano. Questa volta invece è più probabile che il presidente si limiti a perorare le sue ragioni solamente depositando nei tempi stabiliti una memoria difensiva, in cui Adl ribadirà di non avere commesso alcun tipo di irregolarità o artifici contabili. Il club azzurro ha sempre sfoggiato del resto come un fiore all’occhiello la trasparenza e la solidità dei suoi bilanci, la cui chiusura è stata sovente in largo attivo.

De Laurentiis, tempi brevi per Osimhen, più lunghi per Manolas

Ma la Guardia di Finanza sta indagando a 360 gradi sulle plusvalenze nel calcio e anche il Napoli ( come gli altri principali club italiani) è finito dunque sotto la lente di ingrandimento della Procura di Roma. Il caso Osimhen è prossimo alla conclusione e a breve sono attese novità sull’eventuale rinvio a giudizio di De Laurentiis. Tempi più lunghi viceversa per la vicenda Manolas, che è ancora alle battute iniziali ed entrerà nel vivo da venerdì, quando gli atti dell’accusa saranno a disposizione dei legali del numero uno azzurro. Sullo sfondo c’è pure la giustizia sportiva, che potrebbe aprire a sua volta un fascicolo sulla scia di quella ordinaria. Adl tuttavia non teme alcun tipo di ripercussione e aspetta con serenità che i procedimenti facciano il loro corso. « Le ragioni del legittimo operato della società saranno dimostrate».

