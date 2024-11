Crisi Manchester City, Guardiola non ha mai affrontato nulla di simile nella sua carriera da allenatore (Faz)

Senza Rodri, la squadra appare a tratti disorganizzata, vulnerabile ai contropiedi avversari e decisamente instabile a livello mentale

Anche la Faz si è accorta della crisi che sta affrontando il Manchester City e Pep Guardiola. La pesante sconfitta contro il Tottenham subita in casa è la fotografia del pessimo momento che vive la sponda blu di Manchester. Ma il quotidiano tedesco sottolinea come già prima del fischio d’inizio, c’erano alcune avvisaglie:

“Prima del calcio d’inizio (tra City e Tottenham, ndr), Rodri mostrava il Pallone d’Oro al pubblico dell’Etihad, uno spettacolo così pomposamente messo in scena da far credere di essere andato per sbaglio non a una partita di calcio ma a un incontro di boxe dei pesi massimi”. Mentre Rodri lasciava il campo, “Haaland sembrava fargli capire che avrebbe dovuto indossare una maglia e tornare a centrocampo. Una battuta tra colleghi, che però esprime quanto la perdita di Rodri abbia inciso per settimane sulla squadra Guardiola“.

Senza Rodri, quella di Guardiola sembra una instabile a livello mentale

Parlando della partita in sé, la Faz scrive che “il City ha offerto una prestazione desolante sotto quasi ogni aspetto nel proprio stadio”. E ancora:

“La squadra ha perso cinque partite di fila per la prima volta dal 2006; Guardiola non ha mai vissuto nulla di simile nella sua carriera da allenatore. Senza la presenza dello stratega alto 1,91 metri (Rodri, ndr) nel centrocampo difensivo, la squadra appare a tratti disorganizzata, vulnerabile ai contropiedi avversari ed è decisamente instabile a livello mentale“. Domenica si gioca Liverpool-Manchester City, uno scontro decisivo che potrebbe indirizzare notevolmente la Premier League.

