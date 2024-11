Alla Gazzetta: “Conte è tutt’altro che felice di trovarsi di fronte Ranieri all’esordio. La linea bassa della Roma creerà difficoltà al Napoli che segna poco”

Capello: “So che Lukaku non convince i tifosi del Napoli ma io lo vorrei sempre in campo”

Fabio Capello scrive di Napoli-Roma di domenica prossima per la Gazzetta dello Sport. Scrive della difficoltà per Conte di trovarsi di fronte la Roma di Claudio Ranieri. Il Napoli deve vincere, altrimenti sarebbe la terza partita di fila senza vittoria.

Scrive Capello:

Sono convinto che Conte sia tutt’altro che felice di trovarsi di fronte un Ranieri all’esordio. Innanzitutto perché non potrà basarsi sulla Roma vista sinora per preparare la partita. Il nuovo tecnico l’ha già preannunciato nella conferenza stampa di presentazione: sarà una Roma più coperta, accorta, meno dedita al pressing e più attenta a chiudere gli spazi stando bassa. Una squadra più difficile da attaccare, se l’intento di Claudio sarà subito recepito dai suoi giocatori. E per il Napoli, che pur essendo in vetta non è stato sinora una macchina da gol, potrebbe essere un problema.

Capello e l’importanza di Lukaku per il Napoli

Immaginando, dunque, una Roma molto chiusa, per Conte sarà fondamentale recuperare Lukaku, che ha saltato la gara del Belgio contro Israele per un’infiammazione, e che gli altri nazionali non tornino troppo stanchi. La freschezza e la lucidità sono le migliori alleate contro le difese molto serrate, insieme a un centravanti di peso come Romelu. So che a Napoli Lukaku non sta convincendo tutti i tifosi, ma io resto della mia: se ce l’ho, lo voglio sempre in campo, quindi fossi in Antonio spererei che gli acciacchi di questi giorni passino in fretta, possibilmente già prima di domenica.

In generale, comunque, gli azzurri ricominceranno dopo la sosta forti della buona prestazione contro l’Inter a San Siro che ha permesso loro di mantenere la testa della classifica. La netta sconfitta contro l’Atalanta pare già dimenticata e l’ambiente ha fiducia, lo si avverte anche dall’esterno. Ma attenzione: non battere la Roma domenica vorrebbe dire incanalare la terza partita di fila senza vittoria e sarebbe la prima volta in stagione.

ilnapolista © riproduzione riservata