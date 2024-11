Buongiorno candidato come miglior giocatore di novembre della Serie A

Il difensore del Napoli è uno dei candidati insieme a Dimarco, Kean, Lookman, Zaccagni e Thuram.

Alessandro Buongiorno è tra i candidati di miglior giocatore del mese di novembre della Serie A.

Oltre al difensore del Napoli, sono presenti anche: Federico Dimarco, Moise Kean, Ademola Lookman, Mattia Zaccagni e Khephren Thuram.

Per votare, basterà andare sul sito e cliccare il “vota” sull’immagine del calciatore scelto.

Buongiorno il guerriero che ha come modello Gandhi (Corsport)

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Domenica c’è Torino-Napoli e Buongiorno torna laddove ha lasciato un congruo pezzo di cuore e della sua storia.

Lui che nel vivaio del Torino è entrato a 8 anni e ci è rimasto fino all’estate, fino ai 25; lui che con quella maglia mitica è partito dalla seconda squadra dei Pulcini e nel 2018 ha esordito in Serie A a 18 anni rompendosi un gomito; lui che a maggio, da capitano, ha letto i nomi degli immortali a Superga.

Con Rrahmani forma una coppia super, uno dei segreti della squadra di Conte e degli otto clean sheet collezionati in tredici giornate. Dodici, invece, le sue partite dal 1’ all’ultimo istante: ha saltato Verona per infortunio e adios. Non ce n’è per nessuno. La sua Napoli è la casa a Posillipo, qualche uscita con i colleghi, il lavoro. Torino è tutto: culla, famiglia, origini, fede, storia.

Il sangue granata di Ale e della sua famiglia, alla fine, cominciò a bollire: e la storia ebbe inizio. Si allenava nel mito di Alessandro Nesta e studiava, lo ha fatto sempre e lo fa ancora oggi: il Liceo Scientifico, la laurea in Economia Aziendale e ora la Magistrale. Il suo modello storico è Gandhi: è un guerriero ma anche un giovane uomo saggio e riflessivo. Papà lo chiamava “calma piatta”, per prenderlo in giro.

