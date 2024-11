Bologna, lo striscione dei tifosi contro Scaroni e la Serie A: “Fate cag**e…questa è la realtà”

Striscione esposto durante Bologna-Lecce. Presidente e Lega avevano spinto affinché Bologna-Milan si giocasse

In queste ore si sta giocando Bologna-Lecce. Sugli spalti del Dall’Ara è apparso uno striscione polemico indirizzato al presidente del Milan Scaroni e alla Lega Serie A.

Si legge infatti: “Scaroni e Lega Serie A fate cag**e…questa è la realtà“. Scaroni si è cagliato contro la decisione di rinviare Bologna-Milan a causa dei disagi in città provocati dall’alluvione. Insieme alla Lega il presidente rossonero aveva provato a spingere affinché la partita si giocasse.

A margine dell’assemblea degli azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della decisione di posticipare il match contro il Bologna a causa delle condizioni metereologiche della città; inoltre, il sindaco Lepore non ha fatto giocare il match a porte chiuse.

Le parole di Scaroni riportate da Sky Sport:

«Siamo rispettosi della decisione di un’istituzione, ma questa decisione ci ha creato un danno. Ci sono i presupposti per mettere in dubbio la decisione del sindaco di Bologna. Tutte le decisioni possono essere suscettibili di dubbi sulla legittimità delle ordinanze. Stiamo esaminando. Non abbiamo intenzione di rimanere inerti. Il danno c’è».

Ancora:

«Sono furioso. La decisione è stata presa dal sindaco di Bologna, una decisione incomprensibile, ingiusta e immotivata. Non tanto per la chiusura dello stadio ma sul fatto di impedirci di giocare a porte chiuse. Sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna. E’ una cosa incomprensiva e iniqua».

