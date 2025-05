Lecce-Napoli, tifosi azzurri cercano di entrare forzando il blocco della polizia (Gazzetta)

Dopo l’annullamento dei circa 700 tagliandi irregolari ci sono stati momenti di confusione e alcuni scontri con i tifosi del Napoli

Momenti di tensione allo stadio del Mare, prima dello scontro tra Napoli e Lecce. Già all’arrivo del pullman azzurro si erano avuti momenti poco piacevoli con. i tifosi leccesi che avevano insultato il tecnico del napoli, Antonio Conte. Poi, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono stati problemi per l’accesso allo stadio

Dopo lo stop alla vendita di biglietti irregolari ai tifosi del Napoli, che pur non potendo (se residenti in Campania) li avevano acquistati anche in settori diversi da quello riservato agli ospiti, prima della sfida tra il Lecce e gli azzurri è salita ulteriormente la tensione nei pressi dello stadio Via del Mare. Perché all’arrivo dei sostenitori napoletani la Polizia ha bloccato ogni ingresso pretendendo l’esibizione del biglietto.

Così, proprio nel momento in cui da quelle parti passava pure il pullman del Napoli, si è scatenato un parapiglia tra i tifosi che cercavano di superare il blocco della Polizia e la chiusura dei tornelli e i poliziotti stessi. Una situazione che rischiava di degenerare ma apparentemente riportata all’ordine proprio in questi minuti: chi aveva regolarmente acquistato il biglietto (dopo l’annullamento dei circa 700 tagliandi irregolari) sta adesso entrando allo stadio a gruppetti, mentre prosegue il presidio appena fuori i cancelli del settore ospiti.

