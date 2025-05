Lo ha comunicato il club pugliese sul proprio sito ufficiale. Era stato sollevato il dubbio dopo il sold out in poche ore.

Per il match tra Lecce e Napoli, come comunicato dal club pugliese, sono stati annullati 701 biglietti per violazione della misura organizzativa. Si temevano, infatti, “false residenze” sugli oltre mille biglietti acquistati dai tifosi azzurri.

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le “false residenze”

Il Lecce ha pubblicato il seguente comunicato:

L’U.s. Lecce comunica che l’Autorità Provinciale di P.S., a seguito degli accertamenti e approfondimenti eseguiti di concerto con l’Ufficio Anagrafe del Comune di Lecce sui tagliandi acquistati nei settori diversi da quello riservato alla tifoseria ospite, ha disposto l’annullamento di 701 biglietti emessi in violazione della seguente misura organizzativa:

“Vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S.s.c. Napoli”.

Le competenti Autorità si riservano sin d’ora di valutare l’irrogazione delle relative sanzioni previste dalla vigente normativa a carico dei trasgressori.

“I tifosi del Lecce può essere una partita chiave in ottica salvezza. O meglio: l’impresa avvicinerebbe l’obiettivo. Per quelli del Napoli è una gara sulla strada dello scudetto, con i tre punti di vantaggio sull’Inter da custodire gelosamente. Ed è già sold out. Nel pomeriggio di ieri una riunione Prefettura a Lecce del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza di alcuni dirigenti giallorossi. L’obiettivo delle forze dell’ordine è garantire la sicurezza per un evento per cui ci si attende un afflusso importante da Napoli.

Per decisione dell’Osservatorio, però, i tifosi del Napoli residenti in Campania potevano acquistare un biglietto solo nel settore ospiti e solo con tessera del tifoso. Quei tagliandi sono andati sold out nel giro di poche ore. Secondo quanto raccontato dai dirigenti del Lecce, però, risultano già acquistati 1.250 biglietti (di cui oltre mille in Tribuna Est) da persone nate a Napoli ma residenti altrove. Su questo verrà acceso un faro, per scongiurare il rischio che vi siano “false dichiarazioni di residenza” (per altro utilizzando spesso, Lecce) solo per acquistare i biglietti.

«La verificata elusione delle limitazioni disposte con l’acquisto, da parte dei tifosi campani, di tagliandi in settori diversi da quello degli ospiti, comporterà l’annullamento del titolo di accesso allo stadio nonché le conseguenti misure sanzionatorie», spiegano dalla Prefettura. «Pertanto, al fine di garantire il rispetto delle misure organizzative disposte dall’Osservatorio, il consesso ha previsto capillari controlli che saranno effettuati dalla Questura di Lecce di concerto con l’Ufficio Anagrafe del Comune, al fine di verificare l’effettiva residenza dei supporters napoletani»“.

