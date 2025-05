Coreografia in curva B, il volantino con tutte le istruzioni

Ci sarà una maxi-coreografia in Curva B stasera in occasione di Napoli-Cagliari. Lo ufficializza la Curva B con il seguente volantino: "Attieniti scrupolosamente alle istruzioni e collabora con noi.

Il Maradona si prepara ad accogliere il Napoli per la sfida contro il Cagliari, l’ultima. Una sfida che potrebbe regalare il quarto scudetto e come promesso le curve si preparano ad accogliere i loro eroi

1) All’entrata troverai un lembo di plastica su ogni sediolino.

2) Se cambi posto, lascia il lembo dove lo hai trovato

3) Al momento dell’entrata delle squadre ti verrà dato un segnale e solo allora potrai sollevare il lembo di plastica al cielo e tenerlo in alto per tutta la durata del nostro inno (Napoli è della gente)

4) Sarà una giornata particolare in ogn cui ognuno proverà a portare con sè una bandiera o una sciarpa, sei pregato di tenerle abbassate durante la realizzazione della coreografia così da regalare ai nostri calciatori una fotografia indimenticabile della nostra curva. Ti chiediamo di non prendere nziiattive durante quei minuti per non minare il minuzioso lavoro che stiamo svolgendo

5) se ti trovi in una zona senza lembo sul sediolino dovrai semplicemente favorire la discesa del telone che abbiamo realizzato, quindi sei pregato di stare attendo con le aste delle bandiere e di non utilizzare telefoni, accendini e materiale pirotecnico, in quei frangenti, per la riuscita della coreografia.