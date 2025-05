Napoli-Cagliari, il settore ospiti sarà aperto ai tifosi sardi

Il club in un comunicato ha confermato che la trasferta sarà consentita e annunciato la partenza della vendita per i tagliandi. Tra ieri e stamattina, si vociferava della possibilità di aprirlo a tifosi e bambini azzurri

Tantissimi tifosi del Napoli in queste ore erano in attesa di sapere se la trasferta ai tifosi del Cagliari sarebbe stata vietata, liberando così il settore ospiti del Maradona per coloro che non erano riusciti a conquistare un biglietto. Nel caso, però, solo per scuole o associazioni, non con la classica vendita dei biglietti. Al momento la prevendita per i tifosi del Cagliari è cominciata e proprio il club rossoblu sul suo sito ufficiale aggiorna la situazione spiegando che ai tifosi della squadra di Nicola è destinato l’anello superiore.

“Il Cagliari Calcio comunica, a integrazione delle informazioni già pubblicate, che dalle ore 15 di oggi saranno attivi tutti i punti vendita abilitati TicketOne (a esclusione di quelli della Regione Campania) per l’acquisto dei tagliandi per assistere a Napoli-Cagliari dal settore ospiti superiore dello stadio “Diego Armando Maradona””.

A riportare la notizia era stato ieri Il Mattino:

“Buone notizie per i tifosi del Napoli, per la gara contro il Cagliari in programma venerdì 23 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona potrebbero essere messi in vendita altri biglietti. Infatti, si va verso la chiusura del settore ospiti ai tifosi del Cagliari. In tal modo, con modalità e prezzi da stabilire, i tifosi del Napoli potrebbero acquistare i biglietti previsti per i supporters sardi. I tagliandi che saranno eventualmente messi a disposizione potrebbero essere circa 3mila. Si attende la decisione ufficiale”.

Oggi poi il Corriere dello Sport scriveva che per l’occasione, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis aveva chiesto che il settore ospiti venga occupato da tifosi napoletani e che quei biglietti siano destinati ad iniziative sociali.

Revocato lo sciopero dei treni a Napoli di venerdì: arriva la precettazione del Prefetto

La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale. Revocato lo sciopero dei treni di venerdì a Napoli, per garantire ordine pubblico in vista della possibile vittoria dello scudetto degli azzurri. Proprio nella giornata del 23 maggio, infatti, è indetto uno sciopero dei trasporti nazionale dall’1 alle 23.59, che riguarda Trenitalia, Italo e il Gruppo FS.

In molti si erano lamentati per aver fissato in calendario la partita con il Cagliari proprio nel giorno dello sciopero. Alla fine è arrivata una buona notizia per chi vorrà andare allo stadio usando il trasporto pubblico.

Sciopero treni a Napoli venerdì revocato, la precettazione del Prefetto

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha firmato un’ordinanza di precettazione nei confronti delle Ferrovie dello Stato Italiane e di tutte le società che avevano intenzione di aderire allo sciopero dei trasporti. Non è stato annullato a livello nazionale né per l’intera giornata, ma solo a Napoli dalle 16 in poi.

Il tutto è stato reso necessario, come si legge nella nota, per “evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica”, in vista della gara Napoli-Cagliari. L’ordinanza sarà valida dalle 16 in poi sui treni individuati da Trenitalia. Saranno garantite, come di consueto, le corse fino a tarda sera della Linea 2.