Nonostante la salvezza conquistata sono tantissimi i messaggi di supporto dei tifosi del Cagliari in vista della sfida contro il Napoli che sentono in modo particolare

I tifosi del Cagliari sui social: “è il momento di vendicare lo spareggio 97”, “toglietegli lo Scudetto!”,

Con la vittoria per 3-0 contro il Venezia, il Cagliari arriverà a Napoli venerdì sera senza l’obbligo di fare punti salvezza, questo non significa però che i sardi saranno un avversario facile per la formazione di Conte. Il Cagliari si prepara per la partita della vita contro il Napoli, come sempre da quelle parti. Tantissimi i messaggi di supporto. Sentono in modo particolare la sfida di Napoli nonostante abbiano già raggiunto il proprio obiettivo principale.

“Siamo salvi ma ora c’è la partita più importante”

“Ora vogliamo la ciliegina sulla torta, toglietegli lo Scudetto!”

“Fategli pagare gli striscioni dell’andata!”

“Non dimentichiamo cosa ci hanno fatto in quello spareggio al San Paolo”

“Ora è il momento di vendicare lo spareggio 97”

Adesso pensiamo al Cagliari. Fortunatamente i sardi sono già salvi ma ricordiamoci che anche il Genoa era già salvo. E dopo quanto abbiamo visto appunto con i genoani e a Parma la vittoria con il Cagliari va guadagnata e bisogna fare grande attenzione. Si dice che ancora una volta il Napoli sarà padrone del proprio destino ma si dovrà fare grande attenzione. Speriamo di non dover guardare al risultato di Como durante la partita, ma neanche l’Inter non avrà un compito facile con i lariani. Comunque avviamoci con fiducia a questa ultima partita perché il Napoli ha tutte le potenzialità per vincere e anche per fare una partita tranquilla in controllo. Questo scudetto sarà anche inaspettato ma l’Inter sta facendo di tutto per farcelo vincere e a questo punto non possiamo che ringraziare e approfittarne.