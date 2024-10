Bologna, il sindaco Lepore ribadisce la sua scelta: «La Lega se ne farà una ragione»

In Consiglio Comunale: «È una scelta che la città ha compreso, che ha compreso anche la società del Bologna calcio, con cui ho parlato»

Bologna, il sindaco Lepore: «Rivendico la mia scelta. La Lega se ne farà una ragione»

«La Lega calcio se ne farà una ragione». Matteo Lepore, sindaco di Bologna, non ha intenzione di fare passi indietro sull’ordinanza con cui ha deciso di sospendere Bologna-Milan, che avrebbe dovuto giocarsi domani allo stadio Dall’Ara.

Le parole del sindaco Lepore

Un provvedimento assunto «dopo aver sentito Prefetto e Questore e dopo aver partecipato al comitato per ordine pubblico»- ribadisce

il sindaco, che è intervenuto oggi in Consiglio comunale.

«È una scelta che rivendico e che intendo portare avanti. Penso sia giusto sospenderla, la città non è preparata per accogliere un match di cartello come questo, nè dal punto di vista organizzativo né per l’impatto che questa cosa avrebbe sull’area».

Poi ha aggiunto:

«Sono soddisfatto anche che questa cosa sia stata compresa dai tifosiche hanno aggiunto anche una ulteriore motivazione, legata allo stato d’animo in cui la città si trova, per alluvione e i morti sul lavoro».

Il sindaco ha concluso: «È una scelta che la città ha compreso, che ha compreso anche la società del Bologna calcio, con cui ho parlato, e rispetto a cui la Lega calcio se ne farà una ragione».

La partita va verso il rinvio (quindi Theo e Rejnders niente Napoli). A scriverlo su Twitter è il giornalista Franco Ordine che attacca la non decisione.

Bologna-Milan verso il rinvio. Passa il precedente pericoloso che un sindaco decide sul campionato arrogandosi poteri di Prefetto e protezione civile. Prima data utile per il recupero febbraio 2025. Col Napoli Theo e Reijnders sconteranno le squalifiche. Addio regolarità.

La cronaca della mattinata in Lega Serie A

Il Bologna si oppone alla partita a Empoli. Vorrebbe giocare a febbraio. Al momento nessuna decisione è stata presa.

Bologna-Milan, doveva giocarsi a Empoli. La decisione è stata comunicata nell’assemblea di Lega. Il sindaco di Bologna Lepore si oppone: non vuole che la partita si giochi a porte chiuse. E non lo vuole neanche il Bologna, che si è opposto.

