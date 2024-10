Il presidente rossonero: «La decisione del sindaco Lepore di non giocare a porte chiuse è stata incomprensibile, ingiusta e immotivata».

A margine dell’assemblea degli azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della decisione di posticipare il match contro il Bologna a causa delle condizioni metereologiche della città; inoltre, il sindaco Lepore non ha fatto giocare il match a porte chiuse.

Scaroni: «Il rinvio di Bologna-Milan? Sono furioso, è un danno per noi. Non rimarremo inerti»

Le parole di Scaroni riportate da Sky Sport:

«Siamo rispettosi della decisione di un’istituzione, ma questa decisione ci ha creato un danno. Ci sono i presupposti per mettere in dubbio la decisione del sindaco di Bologna. Tutte le decisioni possono essere suscettibili di dubbi sulla legittimità delle ordinanze. Stiamo esaminando. Non abbiamo intenzione di rimanere inerti. Il danno c’è».

Ancora:

«Sono furioso. La decisione è stata presa dal sindaco di Bologna, una decisione incomprensibile, ingiusta e immotivata. Non tanto per la chiusura dello stadio ma sul fatto di impedirci di giocare a porte chiuse. Sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna. E’ una cosa incomprensiva e iniqua».

Gli indisponibili del Milan contro il Napoli

Il Milan perde un altro pezzo essenziale per la scacchiera di Fonseca. Il difensore centrale Gabbia si è fatto male in allenamento, per lui risentimento muscolare e addio alla partita con il Napoli di Martedì.

Il Milan dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez e di Reijnders, entrambi squalificati che, a causa del rinvio di Bologna-Milan, sconteranno la sanzione proprio contro il Napoli. Non ci sarà nemmeno Abraham. L’attaccante inglese è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla che lo ha fatto uscire in anticipo nella gara di San Siro contro l’Udinese.

In dubbio anche Jovic, Fonseca rischia di dover fare la conta prima di martedì sera. Ovviamente c’è Camarda il sedicenne che sta bruciando le tappe.

