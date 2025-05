McTominay mania, il Napoli registra marchio ‘McFratm’

McFratm è la nuova mania a Napoli. Tutto nacque dopo la partita col Torino in cui McTominay segnò una doppietta, portando il Napoli a è3 dall’Inter. Ai microfoni di Dazn nel post gara si scherzava con Leonardo Spinazzola e i soprannomi che i tifosi hanno coniato per McTominay. Lo scozzese fece la sua scelta: «McFratm, come dice Mazzocchi».

Come scoperto dall’Adnkronos consultando il database dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, lo scorso 16 maggio il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato la domanda di registrazione del marchio ‘McFratm’, soprannome con cui McTominay viene ormai affettuosamente chiamato a Napoli.