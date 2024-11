Al Psg si libera un posto per Osimhen? Bild: Lipsia interessato a Kolo Muani

L’attaccante di proprietà del Napoli, ma in prestito al Galatasaray, destava già in precedenza l’interesse del club francese.

Secondo quanto riportato dai tedeschi della Bild, il Lipsia sarebbe interessato a Randal Kolo Muani, centravanti del Psg, per dare maggior intensità al proprio attacco.

Lipsia su Kolo Muani: si libera un posto al Psg per Osimhen?

Il quotidiano riporta:

Il francese, che nel 2023 è passato dal Francoforte al Psg per 95 milioni di euro, gioca raramente a Parigi, l’allenatore Luis Enrique l’ha schierato titolare solo due volte in campionato in questa stagione. Se non a gennaio, potrebbe partire quest’estate.

Questo trasferimento potrebbe aprire una porta importante per l’attacco del Psg. Il club si ritroverebbe con un centravanti in meno e di conseguenza potrebbero fiondarsi nuovamente su Victor Osimhen del Napoli, che attualmente è in prestito al Galatasaray.

Ovviamente è tutto prematuro, ma non sarebbe da sottovalutare l’idea che Luis Enrique voglia un attaccante capace di 25 gol in stagione per colmare questo gap con gli altri migliori club d’Europa.

Gallas: «Non capisco perché Osimhen sia al Galatasaray. Deve giocare in Premier League»

L’ex internazionale francese e già capitano dell’Arsenal, William Gallas, ha parlato con Genting Casino dell’attuale attaccante dei Gunners, Kai Havertz, e ha espresso dubbi sulla sua capacità di aiutare l’Arsenal a conquistare il titolo di Premier League. Gallas crede che l’ingaggio di Victor Osimhen potrebbe essere la soluzione per la sfida al titolo dell’Arsenal contro il Manchester City e il Liverpool:

«Kai Havertz è un buon giocatore, ma non è mai stato quello che potrebbe guidare l’Arsenal verso il titolo di Premier League. Mi dispiace, ma Havertz non è al livello top; non è vicino agli standard di classe mondiale. L’Arsenal ha bisogno di un giocatore che possa occupare il suo posto in attacco, e non capisco ancora perché Victor Osimhen sia al Galatasaray. Deve giocare in Premier League e può esprimersi a un livello più alto con l’Arsenal. Tuttavia, il calcio a volte può essere difficile da comprendere: può succedere di tutto. Osimhen ha giocato molto bene al Napoli, ma poi è passato al Galatasaray, che, sebbene sia un grande club, non è il livello al quale dovrebbe competere».

