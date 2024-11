Gallas: «Non capisco perché Osimhen sia al Galatasaray. Deve giocare in Premier League»

L’ex capitano dell’Arsenal: «L’Arsenal ha bisogno di un attaccante come Osimhen e lui può esprimersi a un livello più alto con l’Arsenal»

L’ex internazionale francese e già capitano dell’Arsenal, William Gallas, ha parlato con Genting Casino dell’attuale attaccante dei Gunners, Kai Havertz, e ha espresso dubbi sulla sua capacità di aiutare l’Arsenal a conquistare il titolo di Premier League. Gallas crede che l’ingaggio di Victor Osimhen potrebbe essere la soluzione per la sfida al titolo dell’Arsenal contro il Manchester City e il Liverpool:

«Kai Havertz è un buon giocatore, ma non è mai stato quello che potrebbe guidare l’Arsenal verso il titolo di Premier League. Mi dispiace, ma Havertz non è al livello top; non è vicino agli standard di classe mondiale. L’Arsenal ha bisogno di un giocatore che possa occupare il suo posto in attacco, e non capisco ancora perché Victor Osimhen sia al Galatasaray. Deve giocare in Premier League e può esprimersi a un livello più alto con l’Arsenal. Tuttavia, il calcio a volte può essere difficile da comprendere: può succedere di tutto. Osimhen ha giocato molto bene al Napoli, ma poi è passato al Galatasaray, che, sebbene sia un grande club, non è il livello al quale dovrebbe competere.

Leggi anche: Lo United vorrebbe dare al Napoli Zirkzee più soldi per avere Osimhen

L’Arsenal ha bisogno di un attaccante come Osimhen: è ovvio che i Gunners necessitano di un attaccante di alto livello. Una squadra forte è necessaria per competere con il Manchester City e il Liverpool, che rimangono a un livello così alto. Ma se hai sempre la stessa formazione titolare settimana dopo settimana, il livello delle prestazioni diminuirà. Tutti i giocatori del Manchester City sono di alta qualità internazionale, anche quelli che siedono in panchina più spesso: è a questo livello che l’Arsenal deve aspirare».

ilnapolista © riproduzione riservata