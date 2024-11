Adani a Panatta: «Ma che hai preso il Viagra anche stasera?» VIDEO

Siparietto alla Domenica Sportiva. Panatta: «Perché voi giocatori non dite mai la verità?». E poi: «Juric esonerato? Strano, la Roma va così bene»

Adani a Panatta: «Ma che hai preso il Viagra anche stasera, dai?» VIDEO

Siparietto a La Domenica Sportiva mentre si parla del Napoli.

Panatta: «I giocatori non dicono mai una cosa reale, realistica. Sono primi in classifica, stanno giocando bene. Tutti voi esperti dite che sono favoriti insieme all’Inter, perché non dire “io penso proprio che siamo da scudetto”, perché? Cos’avete dentro?»

Adani: «Adriano, secondo me il Napoli non è più forte dell’Inter».

Panatta: «Ma che frega a me se è più forte, però dico è una squadra da scudetto o no?»

Adani: «Ma che hai preso il Viagra anche stasera, dai?»

Panatta: «No».

Adani: «Ma le dosi, devi dosare. Adri però onestamente…»

A questo punto Adani si mette tra il pubblico. «Quella è una gabbia di matti. Tre o quattro li portano via. Mica finiscono la trasmissione questi qua. Ma scherzi? È impossibile, io sto meglio qua».

Poi Pecci risponde a Panatta: «Metti sempre l’ipotesi peggiore così se guadagni qualcosa sei stato bravo te».

Panatta ad Adani: «Non fare strani gesti».

Adani: «Possiamo parlare anche della riproduzione delle farfalle in campo, il processo produttivo, è un tema che possiamo approfondire qua».

Panatta: «Secondo me il Viagra lo prendi tu qua». (Adani ride).

Panatta: «Juric è stato esonerato? Ma perché, la Roma va così bene?»

