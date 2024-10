Zola: «Il Napoli più forte di quanto mi aspettavo, non giocare le coppe sta accelerando i processi»

A margine di un evento a Roma: «Ma già l’avevo detto che erano una delle quattro squadre da Scudetto. Totti? Mi è sembrata più una provocazione»

L’ex attaccante Gianfranco Zola, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha parlato a margine dell’evento Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, a Roma: «Sono contento e onorato, i riconoscimenti fanno sempre piacere, da uomo di sport». Le sue parole riproposte da Tmw.

Zola: « Totti? Mi è sembrata più una provocazione»

Che ne pensa della Nazionale?

«Dopo la triste esperienza dell’Europeo, la ripartenza è stata importante. Al di là dei risultati, c’è stata la qualità nel gioco. Numeri 10? Bisogna lavorare tutti assieme, noi come italiani dobbiamo crescere. Abbiamo sempre avuto giocatori di qualità, dobbiamo ricreare le condizioni giuste».

Queste passano anche dalle squadre Under 23?

«Sono d’accordo, le seconde squadre a mio avviso hanno una doppia funzione. In primis danno esperienza ai ragazzi delle loro squadre e non ha prezzo. In Serie C c’è il vantaggio di confrontarsi con gente di mestiere, che può insegnare tanto, cosa importantissima per i nostri giovani. Abbiamo bisogno di qualità per far salire il livello del gioco e la cosa si sposa benissimo».

Serviva il minuto di raccoglimento per i tre morti di Foggia?

«Ci si poteva pensare. Ma quello che conta è che tutti siano stati vicini. In questo senso la C ha dimostrato coerenza e vicinanza».

Siete stati riconfermati lei e Marani. Come ripartire?

«Fa estremamente piacere, significa che i club hanno fiducia in quanto stiamo facendo. Si ricomincia ora dal bisogno di maggiori investimenti sui settori giovanili, è fondamentale per la saluta del movimento calcistico. Sono passati i tempi dei ragazzi che arrivano già bravi dagli oratori, si deve tornare però a produrre giocatori di qualità».

Napoli da Scudetto?

«Stanno andando molto forte e la cosa non mi sorprende, conosco il valore di Conte e della squadra. Stanno facendo anche più veloce di quanto mi aspettavo, il vantaggio di non avere le coppe sta accelerando i processi. Ma già l’avevo detto che erano una delle quattro squadre da Scudetto. La concorrenza comunque è molto agguerrita».

Totti di nuovo in campo a 48 anni, che ne pensa?

«Se mi dice il segreto, magari ci penso anche io (ride, ndr). Uno come Francesco è eterno, mi è però sembrata più una provocazione che altro. Magari non lui, ma qualcuno con le sue capacità lo accoglieremmo volentieri nel nostro campionato».

Maresca al Chelsea.

«Sta lavorando bene e sono contento. C’è una struttura e un’idea di gioco comune nel Chelsea. Ieri sono stati anche sfortunati, ma stanno andando bene e gli auguro il meglio. So che è capace».

