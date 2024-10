Al Corriere della Sera. «Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno»

Vieri: «Cassano e Adani? Per me non esistono più. Ma nessuno tocchi la mia famiglia».

Vieri intervistato dal Corriere della Sera. Parla di calcio. Ma l’ultima domanda, senza alcun collegamento col resto, è dedicata a Cassano e Adani con cui dire che si è lasciato male è un efuemismo. E Vieri fa riferimento alla sua famiglia, come se i due avessero detto qualcosa sulla famiglia di Vieri.

Sconfiniamo nei social: come commenta le ultime esternazioni di Adani e Cassano, suoi vecchi compagni di avventura nella Bobo Tv?

«Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno. Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più».

Vieri «Cassano? Parlerà il mio avvocato». Aveva detto: «Dico a qualche pezzo di m. che stiamo tornando» (marzo 2024)

Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano hanno annunciato qualche giorno fa sui social l’arrivo di un nuovo format di intrattenimento e informazione sportiva simile alla BoboTv, senza però Vieri. Il gruppo si è infatti sciolto per dinamiche interne. Così i tre sono pronti a tornare sul web. L’annuncio però è stato condito da un attacco di Cassano.

«Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m**a che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti». FantAntonio non ha certo chiamato in causa Vieri, ma secondo Striscia la Notizia non è difficile immaginare chi fosse il destinatori.

Così la trasmissione di Antonio Ricci ha consegnato il famoso tapiro a Vieri. Queste le parole dell’ex calciatore:

«Non ho niente da dire, parlerà il mio avvocato», replica secco Vieri all’inviato del tg satirico. «Non mi interessa rispondere, perché ora penso a tutelare la mia immagine. Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire».

Bobo querela Corona. L’ex paparazzo aveva scritto: “Che brutta fine, solo come un cane”

Altra querela per Fabrizio Corona. Arriva direttamente dalla Procura di Milano, a presentarla questa volta è Christian Vieri, tramite il proprio legale Danilo Buongiorno. Nella querela, Vieri cita espressamente il sito Dillingernews, di proprietà dell’ex paparazzo più famoso di Italia.

«Il sito di informazione Dillinger News, attraverso i propri canali editoriali, blog, social network, Instagram, etc, ha pubblicato un articolo gravemente offensivo e diffamatorio nei confronti del Sig. Christian Vieri», spiega il legale dell’ex attaccante.

«Un articolo in cui si afferma testualmente “Adani, Cassano e Ventola che prendono per il culo giustamente quell’uomo triste, vecchio, inutile, finito, vuoto di Vieri….. Che brutta fine solo come un cane. Piuttosto che una vita come la sua preferisco stare in galera”». L’articolo citato si riferisce alla nota vicenda che coinvolge la fine della famosa BoboTv condotta da Vieri insieme ad Adani, Ventola e Cassano.

«A fronte delle espressioni gravissime, ingiuriose, lesive e diffamanti, in data odierna ha sporto denuncia-querela per diffamazione aggravata, appunto, nei confronti della testata editoriale Dillinger News. Il sito già in precedenza aveva pubblicato altri articoli gravemente diffamanti, anch’essi prodotti avanti all’Autorità Giudiziaria. Ci riserviamo, inoltre, di agire nei confronti di qualsivoglia altro terzo coinvolto nei fatti di cui sopra (e comunque con riferimento alla posizione di Vieri nella Bobo Tv) e nel caso di ulteriori comunicazioni di natura diffamante, da parte di qualsivoglia persona fisica o testata giornalistica a tutela dell’immagine e della persona del suo assistito».

