Ugolini: «Sprazzi di Lukaku che ha palesato ancora qualche difficoltà di condizione»

A Sky: «È una vittoria importante perché probabilmente è la vittoria che cambia la prospettiva del Napoli»

Dopo la vittoria del Napoli di Conte contro il Milan di Fonseca con le reti di Lukaku e Kvara negli studi di Sky si discute della prestazione e del significato per gli azzurri di questo risultato.

Massimo Ugolini commenta:

«È una vittoria importante perché probabilmente è la vittoria che cambia la prospettiva del Napoli quantomeno, perché lo raccontano i numeri d’accordo, ma anche la compattezza che ha mostrato la squadra in campo anche nei momenti di difficoltà. Il settimo clean sheet stagionale è il dato aggregato in termini numerici è 13 a 1, cioè 13 gol fatti uno solo subito nelle ultime partite. Quindi solidità difensiva, qualche sprazzo di Lukaku anche se è stata una partita in cui il belga ha ancora palesato qualche difficoltà di condizione. Però tutti giocatori stanno rispondendo in maniera positiva. Oggi Olivera ha fatto una partita straordinaria é un giocatore che Conte sta valorizzando, che ha trovato in rosa, ha mantenuto e valorizzato. Anche la gestione dei cambi, sta dando spazio a tutti e questo credo che sia un aspetto importante. Lui è sempre stato prudente dicendo “ho messo fuori Castelvolturno il cartello lavori in corso”, ma questo cartello ora lo può spostare di qualche metro. Dopo la gara contro la Juventus, questo successo, seppur contro un Milan rimaneggiato credo che cambi le prospettive del Napoli»

