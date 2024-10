Oliver Brown: “Già quell’episodio da solo dovrebbe gasare i tifosi. Non aspettatevi che Tuchel tolleri la mediocrità così facilmente”

Tuchel: uno che ha sfidato Conte a strette di mano passivo-aggressive, saprà allenare l’Inghilterra (Telegraph)

Oliver Brown s’è gasato. Tuchel ct dell’inghilterra è “un momento esaltante”, scrive sul Telegraph dando editorialmente addosso al collega di giornale Sam Wallace (che invece è contrario). “E’ la scelta giusta – scrive Brown – Tuchel ha raggiunto un tale livello di comfort sulla sua pelle che è pronto a impegnarsi in una battaglia di strette di mano passive-aggressive con Antonio Conte. Questo da solo avrebbe dovuto far accelerare di nuovo il polso dei tifosi stanchi”.

“Urbano, spiritoso, cosmopolita, è ben equipaggiato per gestire le diaboliche complessità diplomatiche del lavoro in Inghilterra. Laddove Fabio Capello potrebbe essere distaccato e privo di fascino, Tuchel ha imparato – come si addice a qualcuno che un tempo faceva il modello a New York – come comandare un pubblico”.

“Non aspettatevi che Tuchel tolleri la mediocrità così facilmente. Aiuta il fatto che abbia un rapporto sano con Kane dalla loro stagione insieme al Bayern, ma allo stesso tempo non ha paura di prendere di mira le vacche sacre. Quando Kylian Mbappé ha reagito petulantemente alla sua sostituzione per il Paris St-Germain, Tuchel ha reso chiaro il suo disappunto”

Tuchel, il curriculum lascia pochi dubbi

È un segnale promettente su come potrebbe gestire i big d’Inghilterra. Per quanto Jude Bellingham meriti gran parte del suo infinito plauso, deve ancora offrire all’Inghilterra qualcosa di simile alla costanza che produce al Real Madrid. Se l’Inghilterra deve andare in profondità in una Coppa del Mondo tentacolare e intercontinentale nel 2026, questa anomalia deve essere corretta. Il curriculum di Tuchel lascia pochi dubbi sul suo dono per estrarre il meglio dalle sue squadre. Nelle cinque campagne di coppa che ha supervisionato al Chelsea, il club ha raggiunto la finale in quattro di esse.

“Inoltre, il suo entusiasmo per il gioco inglese è contagioso. Tuchel ha fatto un’osservazione interessante al Bayern dicendo che si sentiva più apprezzato in Inghilterra che in Germania, e durante i suoi 18 mesi a Stamford Bridge ha fatto più che abbastanza per meritare tale ammirazione. Ha navigato con destrezza nel periodo tumultuoso delle sanzioni di Roman Abramovich e ha bandito il complesso di inferiorità del Chelsea contro il Manchester City di Guardiola attraverso il suo formidabile acume tattico”.

