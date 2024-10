Tra Bielsa e l’Uruguay è finita la luna di miele? «La mia autorità è stata messa in discussione» (L’Equipe)

“Bielsa naviga in acque agitate. Lo sfogo di Luis Suarez ha sorpreso molti osservatori e anche alcuni suoi ex compagni di squadra”

Bielsa naviga in acque agitate. Le recenti dichiarazioni di Luis Suarez sul ct dell’Uruguay hanno scosso l’ambiente e la sconfitta contro il Perù non ha aiutato.

Ne scrive l’Equipe:

“La storia d’amore tra Marcelo Bielsa e gli uruguaiani sta per finire? Venerdì sera, dopo la sconfitta per 1-0 dell’Uruguay contro il Perù, che era stato il fanalino di coda delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali, “El Loco” argentino si è lasciato sfuggire una frase che lasciava intendere che i campanelli d’allarme stavano effettivamente suonando. «La mia autorità è stata intaccata», ha dichiarato l’allenatore nella conferenza stampa post-partita. «Sono io che sono stato messo in discussione», ha aggiunto”.

L’intervista di Suarez ha scosso l’ambiente.

“Lo sfogo di Luis Suarez ha colto di sorpresa molti osservatori e sembra aver colto di sorpresa anche i suoi ex compagni di squadra.

Da allora si sono tenute diverse riunioni e i giocatori sembrano voler allentare la pressione. Come Federico Valverde che, dopo aver confermato le dichiarazioni di Luis Suarez, ha elogiato il suo allenatore: «Tutto quello che esce dalla bocca di Bielsa è motivo di insegnamento», ha detto il centrocampista del Real Madrid dopo la partita.

Anche il presidente dell’Auf (federazione calcistica dell’Uruguay Ignacio Alonso ha tentato di fare il doppio gioco, confermando la veridicità dei problemi sollevati da Luis Suarez e difendendo al contempo l’operato di Bielsa. «Crediamo che Marcelo Bielsa sia la persona ideale per guidare la nostra squadra in questa nuova fase», ha dichiarato.

Bielsa nuota in acque agitate

Dopo la deludente prestazione di venerdì, in cui l’atteggiamento dei giocatori in campo è stato duramente criticato dai tifosi sui social network, in Uruguay crescono i dubbi sulle reali intenzioni di Luis Suarez e della generazione che ha portato la Celeste alle semifinali del Mondiale in Sudafrica nel 2010 e ha poi vinto la Copa America nel 2011.

Alcuni osservatori sono pronti a sottolineare una lotta di potere che potrebbe portare all’uscita dell’argentino. Mentre l’Uruguay si prepara ad affrontare l’Ecuador a Montevideo martedì, Bielsa naviga in acque agitate”.

