Slot bacchetta l’Arsenal: «Erano sempre a terra, ogni volta che avevamo palla noi»

Dopo Arsenal-Liverpool (1-1), l’allenatore dei Reds ha qualcosa da dire: «Può succedere nel calcio. Non li biasimo, ma hanno rallentato tanto il gioco»

Il Guardian ripropone le parole di Arne Slot, allenatore del Liverpool, che ha accusato l’Arsenal di aver perso tempo ha ammesso di essere rimasto deluso per il cartellino giallo ricevuto. Ieri sera all’Emirates Stadium, Arsenal e Liverpool hanno pareggiato 2-2. In vantaggio due volte i Gunners, prima con Saka e poi con Merino, raggiunti per ben due volte dal Liverpool grazie ai gol di Van Dijk e Salah.

Dopo la partita Slot aveva parlato di falli tattici e altre azioni “oscure”. «Non mi viene nemmeno in mente di fare falli tattici o arti oscure». Ha anche ammesso che non ha compreso bene il giallo mostrato al suo indirizzo dall’arbitro Taylor:

«Ci sono state così tante volte in cui erano a terra, cosa che può succedere parecchie volte nel calcio. Non li biasimo per questo, ma è sempre successo dopo che avevano perso il possesso palla. Questo ha tolto energia al gioco, secondo me. Quindi ho detto a Konaté]: ‘Questo è uno scherzo del cazzo’, e il quarto ufficiale ha pensato che gli avessi detto: ‘Sei uno scherzo del cazzo’. Ma non è quello che ho detto. E ho preso un giallo per quello».

Il pareggio fa il gioco del Manchester City di Guardiola che grazie alla vittoria contro il Southampton raggiunge la vetta della classifica di Premier a +1 sul Liverpool e +5 sull’Arsenal.

Chiesa a Liverpool è sparito, Slot: «Ha trovato un calcio che va a un’altra intensità»

Arne Slot in conferenza pre-Lipsia ha parlato di Federico Chiesa che sta stentando non poco.

«Federico ha saltato l’intera preparazione pre-campionato e poi è entrato in un campionato dove l’intensità potrebbe essere più alta rispetto alla Serie A. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra. È difficile dire quando tornerà, ma deve essere una grande delusione per lui che sia continuamente costretto a entrare e uscire dalle sessioni di allenamento. Mi dispiace per lui, ma ha firmato un contratto a lungo termine, quindi vedremo cosa ci porterà in futuro. Al momento, purtroppo per lui, non è disponibile.»

