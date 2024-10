Arsenal-Liverpool finisce 2-2. Guardiola sorride: il City è primo in Premier

Il Telegraph esalta Salah che ha segnato il gol del pareggio: “Quando la squadra ha bisogno di lui, si fa valere”. Il Guardian: “Non è stato un gran match”

La partita tra l’Arsenal e il Liverpool è finita 2-2, con Salah che ha firmato il pareggio della squadra di Slot. Un pareggio che giova al City di Guardiola, ora in vetta alla Premier, con appena un punto di vantaggio sulla squadra di Slot. Un risultato che non fa male al Liverpool quanto all’Arsenal, che ora è a meno cinque dalla vetta e continua a perdere pezzi: durante la partita infatti si sono infortunati Gabriel e Jurrien Timber. L’infermeria della squadra di Arteta continua a riempirsi.

Scrive il Telegraph:

“Spesso, quando il Liverpool ha bisogno di lui, Mohammed Salah si fa valere. Proprio quando si pensava che l’Arsenal avesse superato la tempesta del secondo tempo, e che avrebbe potuto rilanciare la propria sfida per il titolo della Premier League, è stato smentito.

Salah ha realizzato otto gol e sette assist in quella che, teoricamente, potrebbe essere la sua ultima stagione da giocatore del Liverpool. E ancora una volta il 32enne ha dimostrato il suo valore.

L’Arsenal rimpiangerà il fatto di essere rimasto a corto di difensori – con una formazione a quattro composta da Thomas Partey, Ben White, Jakub Kiwior e il diciottenne Myles Lewis-Skelly – dopo aver ottenuto un meritato vantaggio di 2-1 che lo avrebbe riportato tra i primi quattro e a soli tre punti di distanza dal Manchester City.

Ma anche il Liverpool crederà di aver meritato un punto dopo aver rimontato due volte l’Arsenal e aver dominato per gran parte del secondo tempo. Il primo tempo è stato indubbiamente appannaggio dell’Arsenal, con Bukayo Saka, rientrato dall’infortunio e capitano della squadra, incontenibile fino alla stanchezza e autore del primo gol dopo aver battuto facilmente Andrew Robertson”.

Arsenal-Liverpool non è stato un gran match

Per il Guardian non è stato un match memorabile:

“L’Arsenal ha giocato con ammirevole tenacia e ha preso un punto nonostante la perdita di Gabriel e Jurrien Timber durante la partita.

Il Liverpool non ha giocato particolarmente bene, ma è riuscito a rimontare due volte e a guadagnare il suo primo punto in campionato all’Emirates dal 2021-22.

In verità non è stato un gran match, ma il contesto lo ha reso avvincente“.

