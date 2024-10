Sarri aspetta il Milan, il club lo ha già bloccato in caso di esonero di Fonseca (Libero)

Fonseca a Firenze ha rivelato che la sua leadership è in discussione. “Caro Fonseca, anche tu, aiutati che dio ti aiuta. Sarri, bloccato da settimane come sostituto, lo farebbe”

Claudio Savelli su Libero getta un’indiscrezione non di poco conto. Secondo il giornalista, il Milan avrebbe già bloccato Sarri. Fonseca, sottolineando la totale anarchia nello spogliatoio a Firenze, ha di fatto condannato la sua esperienza a Milano.

Sarri bloccato da settimane come sostituto (di Fonseca) dal Milan

Scrive Savelli su Libero:

Dopo il famoso cooling break a cui non avevano partecipato Theo e Leao, derubricato dalla dirigenza a «una cosa normale», è arrivata l’anarchia del Franchi sui tiri dal dischetto: un rigorista ignorato si era già visto, un rigorista ignorato due volte nella stessa partita no. E il fatto che i due rigori siano stati sbagliati è la conferma che quanto fatto da Theo e compagni è grave. Molto grave. Così grave da essere sottolineato dall’allenatore subito dopo la gara, altra cosa sbagliata e… grave.

Fonseca, dicendo di essere “incazzato” perché «il rigorista era Pulisic» e aggiungendo «di non sapere perché hanno fatto di testa loro», denuda se stesso prima che i calciatori. Rivela che la sua leadership è in discussione. È il classico panno che va lavato in casa, la domanda su cui bisogna glissare o alla quale bisogna rispondere con una bugia bianca: caro Fonseca, anche tu, aiutati che dio (non Ibrahimovic, beniniteso) ti aiuta. Sarri, bloccato da settimane come sostituto, lo farebbe.

Fiorentina-Milan è il festival dei rigori sbagliati. Finisce 2-1 per De Gea

Dopo l’amara sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, il Milan si era concentrato sul campionato e dopo le vittorie di Napoli e Inter, oltre al pareggio della Juventus, alla squadra di Paulo Fonseca serviva vincere per rimanere vicina alle rivali Scudetto. Al Franchi invece Fiorentina-Milan finisce 2-1 per la Viola. In una delle partite più pazze dell’anno – tre rigori falliti, ovvero tre parate: Maignan su Kean, De Gea su Hernandez e Abraham -, la Fiorentina porta a casa tre punti d’oro contro un Milan che fallisce il ghiottissimo aggancio al secondo posto occupato dall’Inter.

Part forte la 35′ –Fiorentina che la mette dentro con Adli al 35esimo. Il francese si accentra ed entra in area, poi calcia forte e angolato non lasciando scampo a Maignan, che neanche si tuffa. Poco prima Maignan aveva parato il rigore tirato da Kean. Nel recupero del primo tempo De Gea mette in corner un tino molto angolato di Theo.

La ripresa si apre con il secondo rigore sbagliato. Stavolta calcia Abraham, però De Gea si tuffa alla sua destra e para. Dopo solo 4 minuti però Pulisic punisce De Gea. Cross di Theo Hernandez, l’ex Chelsea colpisce al volo di destro e trafigge De Gea. Gol sbagliato, gol preso: contropiede clamoroso dei viola, Tomori si perde Kean e l’azzurro serve di petto Gudmundsson: l’islandese non si lascia sfuggire l’occasione, battendo Maignan con un gran diagonale. Il nervosismo gioca un pessimo scherzo a Theo Hernandez, che si prende un cartellino rosso dopo il triplice fischio. Non c’è tempo per altro, al Franchi finisce 2-1 per la Fiorentina.

